Мешканці двох регіонів можуть отримати кошти на оренду житла: які умови

При отриманні допомоги сім'я має знайти собі житло для оренди та оплатити перші два місяці за неї.

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У Вінницькій та Дніпропетровській областях внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову підтримку на оренду житла. Допомога від Гуманітарного фонду для України (UHF) надаватиметься на строк до шести місяців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, посилаючись на інформацію благодійного фонду "Право на захист".

За інформацією, збір даних для надання матеріальної допомоги у 2024 році здійснюється благодійними організаціями за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Підтримка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які були змушені покинути свої домівки після 24 лютого 2022 року, не отримували допомоги на оренду житла від інших міжнародних організацій і належать до таких категорій:

проживають у місцях тимчасового проживання, які можуть оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми;

проживають у місцях тимчасового проживання, але під загрозою виселення (у школах і дитячих садках);

проживають в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в місця тимчасового проживання;

новоприбулі переселенці (до одного року), які не бажають проживати в місцях тимчасового проживання.

Претенденти повинні відповідати хоча б одному з критеріїв уразливості, доступних за посиланням.

Організатори повідомляють, що всі цільові групи мають бути готові самостійно оплачувати оренду житла після закінчення терміну надання допомоги. Сім'я повинна самостійно знайти житло і внести оплату за перші два місяці оренди.

Усі охочі можуть заповнити анкету на участь у проєкті за посиланням.

"У разі позитивного рішення після заповнення анкети вас запросять на співбесіду, під час якої необхідно буде підтвердити відповіді та продемонструвати відповідні документи", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Шмигаль пояснив, яка мета виплат і що можна купити за так звану "тисячу Зеленського". У рамках програми "Національний кешбек" 2,4 млн українців отримали в середньому по 15 грн. Взимку, з грудня до січня, на віртуальній картці цієї програми з'явиться тисяча гривень. Гроші можна буде витратити, наприклад, на ліки, або ж задонатити.

Також ми писали, що в Міністерстві економіки розповіли, як працюватиме програма виплат"тисячі Зеленського" кожному українцю. Глава Мінекономіки Олексій Соболєв пояснив, що гроші надходитимуть на віртуальну картку "Національного кешбеку". Термін надходження — з грудня 2024-го до лютого 2025 року.