Жители двух регионов могут получить средства на аренду жилья: какие условия

При получении пособия семья должна найти себе жилье для аренды и оплатить первые два месяца за нее.

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В Винницкой и Днепропетровской областях внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую поддержку на аренду жилья. Помощь от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будет предоставляться на срок до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ссылаясь на информацию благотворительного фонда "Право на защиту".

По информации, сбор данных для оказания материальной помощи в 2024 году осуществляется благотворительными организациями при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Поддержка предоставляется внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома после 24 февраля 2022 года, не получали помощи на аренду жилья от других международных организаций и принадлежат к следующим категориям:

проживают в местах временного проживания, которые могут оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы;

проживают в местах временного проживания, но под угрозой выселения (в школах и детских садах);

проживают в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и нет другой альтернативы, кроме как переселиться в места временного проживания;

новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие проживать в местах временного проживания.

Претенденты должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости, доступных по ссылке.

Организаторы сообщают, что все целевые группы должны быть готовы самостоятельно оплачивать аренду жилья по окончании срока предоставления помощи. Семья должна самостоятельно найти жилье и внести оплату за первые два месяца аренды.

Все желающие могут заполнить анкету на участие в проекте по ссылке.

"В случае положительного решения после заполнения анкеты вас пригласят на собеседование, в ходе которого необходимо будет подтвердить ответы и продемонстрировать соответствующие документы", — сообщили в ведомстве.

Напомним, Фокус сообщал, что Шмыгаль объяснил, какова цель выплат и что можно купить за так называемую "тысячу Зеленского". В рамках программы "Национальный кэшбек" 2,4 млн украинцев получили, в среднем, по 15 грн. Зимой, с декабря по январь, на виртуальной карте этой программы появится тысяча гривен. Деньги можно будет потратить, например, на лекарства, или же задонатить.

Также мы писали, что в Министерстве экономики рассказали, как будет работать программа выплат"тысячи Зеленского" каждому украинцу. Глава Минэкономики Алексей Соболев пояснил, что деньги будут поступать на виртуальную карту "Национального кэшбэка". Срок поступления — с декабря 2024-го до февраля 2025 года.