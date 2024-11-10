Говядина - на 20%, а батон на 12%: ученые прогнозируют рост цен на продукты до конца осени

Протягом 2024 року найсильніше подорожчала морква — на 27%, а от найменше зростання цін торкнулося домашнього сала, яке за місяць стало дешевшим на 9,7%.

До кінця осені фінансове становище українців може ще сильніше ускладнитися і пов'язано це зі зростанням цін. Науковці в коментарі "24 каналу" розповіли, які продуктові позиції найсильніше "злетять" у ціні.

Зростання цін у 2024 році: скільки коштує хліб в Україні

За словами Світлани Черемісіної, у 2024 році було зафіксовано помітне подорожчання хлібопекарської галузі. Приміром, пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку за 10 місяців подорожчав до 48,94 грн за кілограм (на 11,1%), а такий самий, але з борошна першого ґатунку — до 40,03 гривень (на 12,1%). Батон також додав у ціні на 12,8% і коштує зараз на рівні 26 гривень за 500 грамів.

"Хлібопекарські вироби стійко зберігають тенденцію поступового подорожчання. За даними Держстату, лише протягом вересня-жовтня хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку ще подорожчав на 1% — до 48,94 гривні за кілограм, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку — на 1,1% — до 40,03 гривні за кілограм, хліб житній — на 2% — до 41,76 гривні за кілограм. Ціна на батон зросла ще на 2,4% — до 26 гривень за 500 грам", — розповіла Світлана Черемісіна.

В Україні за місяць сильно зросли ціни на хліб Фото: delo.ua

Науковці зазначають, що на початку осені сировинні складові хлібовиробництва продовжили дорожчати, тому й фіксується таке зростання. Річ у тім, що ціна на борошно зросла на 5,5% і в середньому становить 18,15 грн за кілограм, а олія соняшникова додала в ціні 2,4% — до 62,97 гривні за кілограм.

Винятком є лише цукор, який незначно подешевшав — на 1,6% (35,09 грн за кілограм). Усе це призведе до того, що протягом листопада хліб додасть у ціні ще 5-7%, вважають експерти.

Ціни на м'ясо сильно зростуть: прогноз експертів

Протягом 2024 року в супермаркетах змінилися ціни на популярні види м'яса, серед яких:

яловичина — 301,32 грн за кілограм (+20,9%);

свинячий ошийок — 286,05 грн за кілограм (+18,1%);

курячі стегна — 125 грн за кілограм (+9,6%);

свинина підчеревок — 179 грн за кілограм (+9,5%);

свинячий шашлик — 238 грн за кілограм (+9,1%);

куряче філе — 174,50 грн за кілограм (+8,7%).

Найменше зростання цін торкнулося свинячої грудинки, яка навпаки подешевшала на 1,1% за останній час — до 179,29 грн за кілограм. Роздрібні ціни на домашнє сало скоротилися на 9,7% — до 234 грн за кілограм.

"Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торговельній мережі зумовлюють зростання цін на неї. Зі свининою ситуація значно краща. Промислове виробництво свинини у 2024 році зросло, а отже збільшилася і пропозиція цього виду м'яса в роздрібній торгівлі. Це, своєю чергою, призвело до зниження роздрібних цін на окремі види м'яса свиней та сало", — заявила провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

Учені прогнозують подальше зростання цін на продукти в Україні Фото: Getty Images

Окремо вона додала, що через повномасштабну війну сформувалися високі ціни на корм, паливо та енергетичні носії. У результаті позначається тиск на собівартість виробництва м'яса та зумовлює зростання цін у магазинах.

Наприкінці осені, згідно з прогнозом учених Інституту аграрної економіки, може відбутися підвищення роздрібних цін на яловичину, свинину та курятину — до 5%.

Ціни на крупи та овочі з фруктами: чого чекати

Зростання цін на крупи поступово фіксується з початку 2024 року, каже Світлана Черемісіна. Наприклад, ячні додали в ціні 14,6% до 17,78 грн за кілограм, а манні крупи до 23,24 гривень за кілограм (9,3%).

На 6% зросли в ціні рис і пшенична крупа (54,37 грн за кілограм і 18,23 грн, відповідно), а гречка — на 3,2% і коштує в середньому зараз 29,79 грн за кг.

"Лише пшоно зазнало незначного здешевлення — до 24,25 грн за кілограм (-4,6%). Протягом вересня-жовтня ячні крупи додали в ціні 4,5% — до 17,78 грн за кілограм, манні — 2,6% — до 23,24 грн за кілограм, пшеничні — 1,6% — до 18,23 грн за кілограм, рис — 1,0% — до 54,37 грн за кілограм, гречка — 0,6% — до 29,79 грн за кілограм", — заявила Світлана Черемісіна.

У листопаді, кажуть науковці Інституту аграрної економіки, фіксуватиметься подорожчання на 3-5%.

А от щодо овочів і фруктів, то ціни формують оперативність і обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне, каже науковиця Інна Сало.

За місяць сильно зросли в ціні овочі з набору на борщ:

картопля — до 30,57 грн за кілограм (+15%);

морква — до 23,96 грн за кілограм (+27%);

капуста білокачанна — до 31,95 грн за кілограм (+10%);

цибуля ріпчаста — до 17,94 грн за кілограм (+15%);

буряк — 16,95 грн за кілограм (-3%).

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у листопаді 2024 року очікується подорожчання овочів до 15%. Зокрема, може додати в ціні капуста білокачанна — до 35 гривень за кілограм, а також цибуля ріпчаста — до 20 гривень за кілограм. На кінець осені ціна на картоплю може зрости до 34 гривень за кілограм. Це, звісно, залежатиме від обсягів поставок овочів, умов їхнього зберігання та логістики", — заявила Інна Сало.

Фрукти та овочі також далі зростають у ціні Фото: З відкритих джерел

Фрукти. Станом на 29 жовтня року ціна яблук становить 31,72 гривні за кілограм. Це на 17% перевищує ціну на кінець вересня. Ціна винограду дещо зменшилася — до 129,03 гривні за кілограм (-1%). Науковці прогнозують, що в листопаді ціни на яблука та виноград зростуть до 7%.

Вартість імпортованих плодів також залишиться на високому рівні. Зокрема йдеться про апельсини, вартість яких до 100 гривень за кілограм. Лимони — 75 грн за кг, мандарини — 80 грн за кг і банани — 60 грн за кг.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що дедалі більше українців схильні економити на їжі, обираючи дешевші товари, навіть якщо їхня якість нижча. Розрив між "бідними" і "багатими" в Україні збільшився.

19 жовтня Фокус писав про топ-5 продуктів, які найбільше подорожчають до Нового року. Експерти кажуть, що ні в кого немає сумнівів у тому, що ціни на продукти продовжать зростати.