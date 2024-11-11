Некоторые украинцы могут получить компенсацию за аренду жилья: кому заплатят

Бійці ЗСУ можуть отримати піднаймання, якщо у них немає власної нерухомості в місці проходження служби.

Військовослужбовці в Україні можуть розраховувати на компенсацію оренди житла та отримання допомоги на переїзд, щоб покрити витрати у разі зміні місця служби. Однак мобілізованим військовослужбовцям такі виплати не передбачені. Про це пише видання "АрміяInform".

"Піднайм" — це компенсація за оренду житла, що надається військовослужбовцям, у яких відсутня власна нерухомість у місці проходження служби. Ця виплата покриває витрати на оренду житла в регіоні, де розташована військова частина. Щоб оформити таку компенсацію, необхідно:

подати рапорт на отримання компенсації, зазначивши причину потреби в піднаймі;

надати пакет документів, визначений постановою Кабінету Міністрів України № 450, що охоплює довідку про відсутність власного житла, копію договору оренди житла та документи, що підтверджують склад сім'ї.

Процес отримання компенсації може зайняти час і вимагати додаткових зусиль, але в результаті можна розраховувати на істотні виплати. Зокрема:

у Києві — 4 560 гривень на місяць;

в обласних центрах — 3 420 гривень;

в інших населених пунктах — 2 280 гривень.

Для військовослужбовців, які мають трьох і більше членів сім'ї, розмір компенсації збільшується в 1,5 раза. Це значна підтримка, що дозволяє забезпечити сім'ю військового комфортними умовами проживання. Процес оформлення компенсації за піднайм вимагає часу і деяких витрат, включно зі збором довідок і підготовкою документів. Проте для багатьох військових, які не мають житла в регіоні служби, це залишається єдиним доступним варіантом.

Виплата здійснюється на підставі рапорту військовослужбовця, затвердженого командиром військової частини. Важливо зазначити, що за необхідності командир має право провести перевірку на достовірність відомостей про оренду житла.

Підйомна допомога для військовослужбовця розраховується як його місячне грошове забезпечення, додатково до якого виплачується ще 50% від цієї суми за кожного члена сім'ї, який переїхав із ним. Крім того, нараховуються добові за кожен день перебування в дорозі. Наприклад, якщо у військовослужбовця в сім'ї є дружина і двоє дітей, загальна виплата охоплюватиме:

місячне грошове забезпечення військовослужбовця;

50% грошового забезпечення на кожного члена сім'ї, включно з дружиною і дітьми;

добові за дні переїзду військовослужбовця та членів його сім'ї.

Фінансова допомога на переїзд надається не більше двох разів на рік, навіть якщо військовослужбовець часто змінює місце служби. Виплата здійснюється за наказом командира частини, який оформляється на підставі рапорту від військовослужбовця.

Якщо обоє з подружжя є військовослужбовцями, кожен із них отримує підйомну допомогу на новому місці служби.

Нагадаємо, що військовослужбовці, які дістали поранення в Україні, можуть отримувати щомісячну доплату, яка може сягати 100 тисяч гривень, залежно від тривалості лікування. Ця виплата починається з моменту поранення або госпіталізації та триває протягом процесу реабілітації.