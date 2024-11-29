Деякі українці можуть отримати понад 20 тис. грн: кому виплатять

Стипендії до 500 доларів США покриватимуть вартість навчання, яка буде оплачена безпосередньо навчальним закладам.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають можливість отримати стипендію до 500 доларів США (20 790 грн) для навчання на короткотермінових курсах у межах програми "Єднання заради дії". Заявки приймаються до 8 грудня 2024 року, а самі курси відбудуться з 15 лютого до 31 серпня 2025 року. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Захід організовано за підтримки міжнародної організації IREX. Стипендії розміром до 500 доларів США призначені для покриття вартості навчання, яка буде напряму перерахована навчальним закладам. Мета програми — допомогти ВПО набути нових знань або покращити професійні навички в рамках короткострокових курсів. Особлива увага приділяється таким галузям:

агропромисловість і сільське господарство;

енергетика;

роздрібна торгівля;

транспорт і логістика.

Кандидати можуть самостійно обирати навчальні програми, які відповідають їхнім професійним цілям, однак тривалість навчання не повинна перевищувати шести місяців і має проходити в період з 15 лютого по 31 серпня 2025 року.

"Програма надає ВПО можливість стати більш конкурентоспроможними на ринку праці та розпочати нову кар'єру," — підкреслюють організатори.

Для участі необхідно відповідати низці критеріїв, серед яких:

бути внутрішньо переміщеною особою та надати підтверджувальні документи;

мати повну середню освіту або вищий рівень;

обґрунтувати вибір курсу, пояснивши, як він допоможе в працевлаштуванні або кар'єрному розвитку;

обрати навчальний заклад, офіційно зареєстрований в Україні.

Додаткові переваги матимуть заявки, що включають:

стажування під час або після навчання;

участь у пріоритетних галузях.

Прийом заявок триває до 8 грудня 2024 року. Для участі необхідно:

ознайомитися з умовами конкурсу;

обрати навчальний курс та узгодити деталі з освітнім закладом (дата, вартість, програма);

заповнити електронну форму заявки, додавши вичерпну інформацію про обраний курс і свою мотивацію.

Заявки оцінюватимуть за кількома критеріями: якість заповнення форми, повнота інформації про курс, обґрунтування професійних цілей. Відбір відбуватиметься таким чином:

усі заявки оцінює експертна комісія;

півфіналістів запрошують на онлайн-співбесіди;

за підсумками відбору формується список фіналістів і резервний список;

результати оголосять до 15 лютого 2025 року.

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