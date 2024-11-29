Некоторые украинцы могут получить более 20 тыс. грн: кому выплатят

Стипендии до 500 долларов США будут покрывать стоимость обучения, которая будет оплачена непосредственно учебным заведениям.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют возможность получить стипендию до 500 долларов США (20 790 грн) для обучения на краткосрочных курсах в рамках программы "Единение ради действия". Заявки принимаются до 8 декабря 2024 года, а сами курсы пройдут с 15 февраля по 31 августа 2025 года. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Мероприятие организовано при поддержке международной организации IREX. Стипендии размером до 500 долларов США предназначены для покрытия стоимости обучения, которая будет напрямую перечислена учебным заведениям. Цель программы — помочь ВПЛ приобрести новые знания или улучшить профессиональные навыки в рамках краткосрочных курсов. Особое внимание уделяется следующим отраслям:

агропромышленность и сельское хозяйство;

энергетика;

розничная торговля;

транспорт и логистика.

Кандидаты могут самостоятельно выбирать учебные программы, соответствующие их профессиональным целям, однако продолжительность обучения не должна превышать шести месяцев и должна проходить в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года.

"Программа предоставляет ВПЛ возможность стать более конкурентоспособными на рынке труда и начать новую карьеру," — подчеркивают организаторы.

Для участия необходимо соответствовать ряду критериев, среди которых:

быть внутренне перемещенным лицом и предоставить подтверждающие документы;

иметь полное среднее образование или более высокий уровень;

обосновать выбор курса, объяснив, как он поможет в трудоустройстве или карьерном развитии;

выбрать учебное заведение, официально зарегистрированное в Украине.

Дополнительные преимущества будут иметь заявки, включающие:

стажировку во время или после обучения;

участие в приоритетных отраслях.

Прием заявок продолжается до 8 декабря 2024 года. Для участия необходимо:

ознакомиться с условиями конкурса;

выбрать учебный курс и согласовать детали с образовательным учреждением (дата, стоимость, программа);

заполнить электронную форму заявки, добавив исчерпывающую информацию об избранном курсе и своей мотивации.

Заявки будут оцениваться по нескольким критериям : качество заполнения формы, полнота информации о курсе, обоснование профессиональных целей. Отбор будет проходить следующим образом:

все заявки оцениваются экспертной комиссией;

полуфиналистов приглашают на онлайн-собеседования;

по итогам отбора формируется список финалистов и резервный список;

результаты объявят до 15 февраля 2025 года.

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