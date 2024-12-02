Грошова допомога від ООН: хто зможе отримати виплати в грудні

У грудні розмір виплат від ООН становить 3,6 тисячі гривень на одного громадянина.

У грудні 2024 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців продовжить надавати грошову допомогу. Її нададуть вразливим категоріям громадян. Виплати можна буде оформити зокрема на Львівщині. Про це йдеться у пресслужбі фонду "Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у м. Львів".

Однак зареєструватися на отримання грошової допомоги від ООН зможуть лише деякі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО); люди, які на певний час виїжджали за межі країни, але повернулися додому.

Однак тільки цього буде недостатньо. Також українцям необхідно належати до таких критеріїв:

у сім'ї є тільки батько або мати і неповнолітні діти;

у сім'ї є люди похилого віку, яким понад 55 років;

сім'я має осіб за 55 років, які виховують неповнолітніх дітей;

сім'я має громадян з інвалідністю або важкими хворобами, які потребують догляду;

дохід на одного громадянина в сім'ї не перевищує 5,4 тисячі гривень.

У грудні розмір виплат від ООН становить 3,6 тисячі гривень на одного громадянина. За три місяці можна отримати 10,8 тисячі гривень. Мобільна бригада працюватиме у Львівській області за такими адресами:

3 грудня у місті Стрий з 11:00 до 15:00, провулок Героїв Небесної Сотні, 1;

4 грудня у місті Моршин з 11:00 до 15:00, вулиця Привокзальна, 47;

5 грудня у місті Золочів з 11:00 до 15:00, вулиця Пачовського, 7.

Центр реєстрації знаходиться у Львові на площі Маланюка, 2. Центр працює в порядку живої черги з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.