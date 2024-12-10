Сім категорій: хто з українців може отримати подвійний страховий стаж

Деякі українці можуть отримати страховий стаж у подвійному розмірі. Це стосується тих, хто працював у складних, небезпечних або екстремальних умовах.

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В Україні окремі види професійної діяльності зараховуються до страхового стажу в подвійному розмірі. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах. Такий підхід дозволяє працівникам цих професій раніше виходити на пенсію або користуватися додатковими пільгами. Хто з українців може отримати подвійний страховий стаж, пише "Судово-юридична газета".

Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", подвійний страховий стаж дозволяє українцям раніше виходити на пенсію. Подвійний страховий стаж передбачає, що за кожний відпрацьований рік до страхового стажу працівника зараховуватиметься одразу два роки.

Види робіт, які враховуються подвійно:

Робота в особливо шкідливих умовах, пов'язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

Підземні роботи — шахти, рудники, метрополітени, будівництво чи обслуговування підземних комунікацій;

Робота в екстремальних кліматичних умовах. Особи, що працюють на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

Окремі види військової служби. Військовослужбовці, які виконують обов’язки в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

Медичні працівники у важких умовах — лікарі та медичний персонал, які працюють у закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

Робота на водному транспорті — працівники флоту, які працюють у специфічних умовах довготривалих рейсів;

Робота в зоні надзвичайної ситуації — ліквідація наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Для реалізації цього права працівник повинен надати документальні підтвердження, зокрема трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.