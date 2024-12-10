Семь категорий: кто из украинцев может получить двойной страховой стаж

Некоторые украинцы могут получить страховой стаж в двойном размере. Это касается тех, кто работал в сложных, опасных или экстремальных условиях.

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В Украине отдельные виды профессиональной деятельности засчитываются в страховой стаж в двойном размере. Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях. Такой подход позволяет работникам этих профессий раньше выходить на пенсию или пользоваться дополнительными льготами. Кто из украинцев может получить двойной страховой стаж, пишет "Судебно-юридическая газета".

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", двойной страховой стаж позволяет украинцам раньше выходить на пенсию. Двойной страховой стаж предусматривает, что за каждый отработанный год в страховой стаж работника будет засчитываться сразу два года.

Виды работ, которые учитываются вдвойне:

Работа в особо вредных условиях, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

Подземные работы — шахты, рудники, метрополитены, строительство или обслуживание подземных коммуникаций;

Работа в экстремальных климатических условиях. Лица, работающие на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

Отдельные виды военной службы. Военнослужащие, выполняющие обязанности в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;

Медицинские работники в тяжелых условиях — врачи и медицинский персонал, работающие в учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);

Работа на водном транспорте — работники флота, которые работают в специфических условиях длительных рейсов;

Работа в зоне чрезвычайной ситуации — ликвидация последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Для реализации этого права работник должен предоставить документальные подтверждения, в частности трудовую книжку с соответствующими записями, справки от работодателя и выписки из нормативных актов, если условия работы менялись.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.