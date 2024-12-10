Українці отримають виплати за зруйноване житло: хто отримає гроші першим

ВПО отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, за критеріями, визначеними Кабміном.

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок підписав закон про отримання внутрішніми переселенцями компенсації за програмою "єВідновлення" за знищене майно. Про це повідомила пресслужба ВР у Telegram.

Держава розпочинає виплату компенсацій українцям за будинки, зруйновані внаслідок російського вторгнення. Відповідно до закону № 4114-IX від 4 грудня, внутрішні переселенці отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, умови видачі яких встановлює Кабмін.

Крім того, закон передбачає можливість спрямування близько 15 млрд грн залишку бюджетних коштів на 2024 рік на програму "єВідновлення".

Раніше за цим законом на компенсацію за знищене житло першочергово могли претендувати особи пенсійного віку; громадяни, які мають на утриманні дитину до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю, а також самотні батьки, які виховують дитину до 14 років та особи з інвалідністю ІІІ групи.

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про оформлення допомоги ВПО від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВБК ООН). Розмір виплат — майже 11 тис. грн на три місяці. Для отримання грошей спочатку слід зареєструватися в спеціальній формі з обмеженою кількістю охочих. Якщо громадяни відповідають критеріям, то отримають виплати через систему Rapyd або Western Union.

Нагадуємо, 26 листопада Ірина Верещук відповіла на припущення, що ВПО виїжджають на окуповані території через відсутність допомоги від держави.