Украинцы получат выплаты за разрушенное жилье: кто получит деньги первым

ВПЛ получат приоритетное право на жилищные сертификаты по критериям, определенным Кабмином.

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал закон о получении внутренними переселенцами компенсации по программе "єВідновлення" за уничтоженное имущество. Об этом сообщила пресс-служба ВР в Telegram.

Государство приступает к выплате компенсаций украинцам за дома, разрушенные в результате российского вторжения. В соответствии с законом № 4114-IX от 4 декабря, внутренние переселенцы получат приоритетное право на жилищные сертификаты, условия выдачи которых устанавливает Кабмин.

Кроме того, закон предусматривает возможность направления около 15 млрд грн остатка бюджетных средств на 2024 год на программу "єВідновлення".

Ранее по этому закону на компенсацию за уничтоженное жилье в первую очередь могли претендовать лица пенсионного возраста; граждане, имеющие на иждивении ребенка до 6 лет, двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет и лица с инвалидностью ІІІ группы.

Отметим, 27 ноября Фокус писал об оформлении помощи ВПЛ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВБК ООН). Размер выплат — почти 11 тыс. грн на три месяца. Для получения денег сначала следует зарегистрироваться в специальной форме с ограниченным количеством желающих. Если граждане соответствуют критериям, то получат выплаты через систему Rapyd или Western Union.

Напоминаем, 26 ноября Ирина Верещук ответила на предположение, что ВПЛ выезжают на оккупированные территории из-за отсутствия помощи от государства.