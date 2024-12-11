Українцям встановлять нові лічильники: у разі відмови доведеться платити

Відмова від встановлення лічильника коштом держави не позбавляє споживача від зобов'язання обладнати своє житло приладом обліку.

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У 2025 році окремим користувачам газу необхідно буде встановити нові лічильники, інакше вартість оплати зросте. Про це повідомили в "Газмережах".

У компанії зазначають, що наступного року планують встановити близько 20 тисяч газових лічильників у Харкові державним коштом. Ці прилади призначені для точнішого обліку обсягу спожитого газу. Якщо споживачі відмовляться від встановлення нового лічильника, оплата газу здійснюватиметься за встановленими нормативами:

у разі наявності газової плити з центральним гарячим водопостачанням — 9,8 м³ на місяць на людину;

у разі наявності газової плити без центрального гарячого водопостачання — 18,3 м³ на місяць на людину.

Варто також пам'ятати, що відмова від встановлення приладу за рахунок держави не звільняє споживача від необхідності встановити лічильник. Однак зробити це вже доведеться за власні гроші.

Безкоштовно встановлювати газові лічильники також не будуть, якщо на будинку є загальнобудинковий лічильник.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

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