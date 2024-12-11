Украинцам установят новые счетчики: в случае отказа придется платить

Отказ от установки счетчика за счет государства не избавляет потребителя от обязательства оборудовать свое жилье прибором учета.

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В 2025 году отдельным пользователям газа необходимо будет установить новые счетчики, иначе стоимость оплаты возрастет. Об этом сообщили в "Газсетях".

В компании отмечают, что в следующем году планируется установить около 20 тысяч газовых счетчиков в Харькове за государственный счет. Эти приборы предназначены для более точного учета объема потребленного газа. Если потребители откажутся от установки нового счетчика, оплата газа будет производиться по установленным нормативам:

в случае наличия газовой плиты с центральным горячим водоснабжением – 9,8 м³ в месяц на человека;

в случае наличия газовой плиты без центрального горячего водоснабжения – 18,3 м³ в месяц на человека.

Стоит также помнить, что отказ от установления прибора за счет государства не освобождает потребителя от необходимости установить счетчик. Однако сделать это уже придется за собственные деньги.

Бесплатно устанавливать газовые счетчики также не будут, если на доме установлен общедомовой счетчик.

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