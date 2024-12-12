Контроль за ФОП в Україні посилюється: що банки перевірятимуть активніше

Банки повинні використовувати нові критерії для визначення ризикованих ФОП.

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В Україні очікується посилення контролю за фінансовими потоками з метою боротьби з ухиленням від сплати податків з боку фізичних осіб-підприємців (ФОП). Основна увага буде спрямована на різке збільшення кількості операцій, досягнення лімітів, дроблення переказів і значні грошові надходження. Про це йдеться в меморандумі "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

У документі зазначено, що банки зобов'язані застосовувати нові критерії для виявлення ризикованих ФОП. До таких показників належать:

різке збільшення кількості угод на рахунку;

нульовий залишок коштів на початок і кінець дня;

дроблення платежів, у тому числі круглими сумами.

Особливий контроль буде запроваджено для ФОПів першої групи, які зареєстровані менше ніж півроку. Ці підприємці перебуватимуть під посиленим моніторингом. Для ФОПів другої та третьої груп банки використовуватимуть індивідуальний підхід до оцінки ризиків. Очікується впровадження автоматичних перевірок доходів з використанням державних баз даних та обміну інформацією між банками.

Основна увага буде спрямована на:

оплаті послуг, вартість яких важко оцінити;

великій кількості операцій на рахунках нових ФОПів;

швидкому досягненню граничного доходу за 2-3 місяці;

використанню одного платіжного термінала кількома підприємцями;

великим грошовим переказам від юридичних осіб або інших підприємств.

Мета цих змін — мінімізувати можливості ухилення від податків і легалізації незаконних доходів. Особливу увагу приділяють схемам, коли середній і великий бізнес поділяють на безліч ФОПів. Очікується, що нові правила допоможуть у боротьбі з подібними схемами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроект 11416д. У ньому передбачаються зміни в податковому законодавстві, зокрема, підвищення ставки військового збору та включення ФОПів до платників цього податку.