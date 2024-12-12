Контроль за ФЛП в Украине усиливается: что банки будут проверять активнее

Банки должны использовать новые критерии для определения рискованных ФЛП.

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В Украине ожидается усиление контроля за финансовыми потоками с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Основное внимание будет направлено на резкое увеличение числа операций, достижение лимитов, дробление переводов и значительные денежные поступления. Об этом говорится в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".

В документе указано, что банки обязаны применять новые критерии для выявления рискованных ФЛП. К таким показателям относятся:

резкое увеличение количества сделок на счете;

нулевой остаток средств на начало и конец дня;

дробление платежей, в том числе круглыми суммами.

Особенный контроль будет введен для ФЛП первой группы, которые зарегистрированы менее полугода. Эти предприниматели будут находиться под усиленным мониторингом. Для ФЛП второй и третьей групп банки будут использовать индивидуальный подход к оценке рисков. Ожидается внедрение автоматических проверок доходов с использованием государственных баз данных и обмена информацией между банками.

Основное внимание будет направлено на:

оплате услуг, стоимость которых трудно оценить;

большому количеству операций на счетах новых ФЛП;

быстрому достижению предельного дохода за 2-3 месяца;

использованию одного платежного терминала несколькими предпринимателями;

крупным денежным переводам от юридических лиц или других предприятий.

Цель этих изменений минимизировать возможности уклонения от налогов и легализации незаконных доходов. Особое внимание уделяют схемам, когда средний и крупный бизнес разделяют на множество ФЛП. Ожидается, что новые правила помогут в борьбе с подобными схемами.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект 11416д. В нем предусматриваются изменения в налоговом законодательстве, в частности, повышение ставки военного сбора и включение ФЛП к плательщикам этого налога.