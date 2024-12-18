Тариф на газ у 2025 році може зрости: у Раді назвали причину

За словами нардепа Олексія Кучеренка, через закінчення терміну договору про транзит російського газу є велика ймовірність, що витрати на утримання газотранспортної системи покладуть на побутових споживачів.

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З 1 січня 2025 року спливає термін контракту між Росією та Україною на транзит газу через територію України. Це може позначитися на тарифах на газ для українських споживачів. Про це повідомив нардеп Олексій Кучеренко в ефірі "Ранок.LIVE".

Він зазначає, що зараз утримання газотранспортної системи (ГТС) лежить на плечах "Газпрому"

За його словами, існує висока ймовірність, що з 2025 року нові витрати перекладатимуться на кінцевих споживачів.

"Коли ми обговорюємо транзит, треба розуміти: незалежність завжди коштує грошей. Якщо останні 2 тижні грудня ГТС ще утримуватиметься завдяки платежам російського "Газпрому", то з січня це ляже на плечі українських споживачів. Пізніше, так чи інакше, у платіжках за комунальні послуги ми це побачимо", — заявив Кучеренко.

Кучеренко повідомляє, що щорічні виплати "Газпрому" становили приблизно 1 мільярд доларів, з яких майже половина розходилася на обслуговування газотранспортної системи.

Зі свого боку, ексголова Оператора ГТС Сергій Макогон підкреслив, що для домогосподарств зміни будуть незначними.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 гривні за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більше ніж до 0,6 гривні за куб. Тобто загальна вартість поставок зросте максимум на 3%", — сказав він.

Водночас, за словами Макогона, щоб покрити витрати на транспортування, видобувним компаніям доведеться зменшити інвестиції в буріння. Тобто, наступного року скоротяться обсяги накопичення ресурсу. А це вже негативно вплине на розмір податкових надходжень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

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