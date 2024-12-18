Тариф на газ в 2025 году может вырасти: в Раде назвали причину

По словам нардепа Алексея Кучеренко, из-за окончания срока договора о транзите российского газа есть большая вероятность, что расходы на содержание газотранспортной системы возложат на бытовых потребителей.

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С 1 января 2025 года истекает срок контракта между Россией и Украиной на транзит газа через территорию Украины. Это может отразиться на тарифах на газ для украинских потребителей. Об этом сообщил нардеп Алексей Кучеренко в эфире "Ранок.LIVE".

Он отмечает, что сейчас содержание газотранспортной системы (ГТС) лежит на плечах "Газпрома"

По его словам, существует высокая вероятность, что с 2025 года новые расходы будут перекладываться на конечных потребителей.

"Когда мы обсуждаем транзит, надо понимать: независимость всегда стоит денег. Если последние 2 недели декабря ГТС еще будет содержаться благодаря платежам российского "Газпрома", то с января это ляжет на плечи украинских потребителей. Позже, так или иначе, в платежках за коммунальные услуги мы это увидим", — заявил Кучеренко.

Кучеренко сообщает, что ежегодные выплаты "Газпрома" составляли примерно 1 миллиард долларов, из которых почти половина расходилась на обслуживание газотранспортной системы.

В свою очередь, экс-глава Оператора ГТС Сергей Макогон подчеркнул, что для домохозяйств изменения будут незначительными.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 гривны за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 гривны за куб. То есть общая стоимость поставок вырастет максимум на 3%", — сказал он.

В то же время, по словам Макогона, чтобы покрыть расходы на транспортировку, добывающим компаниям придется уменьшить инвестиции в бурение. То есть, в следующем году сократятся объемы накопления ресурса. А это уже негативно повлияет на размер налоговых поступлений.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

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