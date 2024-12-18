Ціни зросли майже на 25%: скільки українцям доведеться віддати за святкове частування

Стандартне меню, яке звикли готувати українці на новорічний стіл, цього року обійдеться в 3594,05 грн.

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Новорічний стіл 2024 року для українців обійдеться в 3594 грн, що на 24,8% дорожче порівняно з 2023 роком. Найбільше зростання цін спостерігається на овочі (+32%), фрукти (+49%), а також м'ясні та молочні продукти, що значно збільшує витрати українських родин. Про це повідомила директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Учені розрахували середню вартість традиційного новорічного столу для сім'ї з чотирьох осіб. У 2024 році він обійдеться в 3594,05 грн. Якщо ж додати делікатеси, сума зросте до 4333,05 грн, що на 27,3% більше, ніж торік. Основні компоненти святкового меню включають салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хліб, напої та десерти.

Олів'є (3 кг):

вартість — 384,41 грн (+17,7%);

найдорожчий інгредієнт — ковбаса: 160 грн за 0,5 кг (+11,1%);

інші компоненти: яйця (+35,4%), зелений горошок (+24,6%), картопля (+70%), морква (+98,7%), цибуля (+5,7%).

Оселедець під шубою (1,57 кг):

вартість — 168,19 грн (+21,9%);

основні складові: оселедець (119 грн за 0,5 кг), майонез (25,88 грн), буряк (+22%), морква та картопля (здорожчання більш ніж у 2 рази).

М'ясо та риба

Загалом вартість м'ясних продуктів зросла на 13,4%:

сирокопчена ковбаса — 334 грн за 350 г (+19%);

філе куряче — 174 грн за 1 кг (+9%);

оселедець — 119 грн за 0,5 кг.

Овочі

У 2025 році вартість овочів збільшилася на 32%:

картопля (2 кг) — 65 грн (+70 %);

печериці — 157 грн за 1 кг (+15 %);

свіжі огірки — 55 грн за 0,5 кг (+22%).

Фрукти

Фрукти зросли в ціні на 49%:

мандарини (2 кг) — 177 грн.

банани (1 кг) — 62 грн.

Напої

Шампанське "Артемівське" — 209 грн за пляшку (+17%);

бренді "Шабо" — 263 грн за 0,5 л (+25%);

безалкогольні напої (соки, мінеральна вода) — 110,95 грн (+7,3%).

Любителям делікатесів доведеться витратити ще більше. Баночка червоної ікри (100 г) коштує в середньому 420 грн, а 180 г червоної риби — 319 грн. Через високі ціни більшість українців буде змушена скоротити витрати. Однак традиції та святкування залишаються важливими, навіть в умовах економічних труднощів.

Нагадаємо, через зростання ціни продуктів приготування салату "Олів'є" на Новий рік обійдеться істотно дорожче, ніж торік. Морква зросла в ціні на 256%, а картопля — на 151%.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує подорожчання продуктів з 15 грудня.