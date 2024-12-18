Цены выросли почти на 25%: сколько украинцам придется отдать за праздничное угощение

Стандартное меню, которое привыкли готовить украинцы на новогодний стол, в этом году обойдется в 3594,05 грн.

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Новогодний стол в 2024 году для украинцев обойдется в 3594 грн, что на 24,8% дороже по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост цен наблюдается на овощи (+32%), фрукты (+49%), а также мясные и молочные продукты, что значительно увеличивает расходы украинских семей. Об этом сообщила директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Ученые рассчитали среднюю стоимость традиционного новогоднего стола для семьи из четырех человек. В 2024 году он обойдется в 3594,05 грн. Если же добавить деликатесы, сумма возрастет до 4333,05 грн, что на 27,3% больше, чем в прошлом году. Основные компоненты праздничного меню включают салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлеб, напитки и десерты.

Оливье (3 кг):

стоимость – 384,41 грн (+17,7%);

самый дорогой ингредиент – колбаса: 160 грн за 0,5 кг (+11,1 %);

другие компоненты: яйца (+35,4%), зеленый горошек (+24,6%), картофель (+70%), морковь (+98,7%), лук (+5,7%).

Сельдь под шубой (1,57 кг):

стоимость – 168,19 грн (+21,9%);

основные составляющие: сельдь (119 грн за 0,5 кг), майонез (25,88 грн), свекла (+22%), морковь и картофель (подорожание более чем в 2 раза).

Мясо и рыба

В целом стоимость мясных продуктов выросла на 13,4%:

сырокопченая колбаса – 334 грн за 350 г (+19%);

филе куриное – 174 грн за 1 кг (+9%);

сельдь – 119 грн за 0,5 кг.

Овощи

В 2025 году стоимость овощей увеличилась на 32%:

картофель (2 кг) – 65 грн (+70 %);

шампиньоны – 157 грн за 1 кг (+15 %);

свежие огурцы – 55 грн за 0,5 кг (+22%).

Фрукты

Фрукты выросли в цене на 49%:

мандарины (2 кг) – 177 грн.

бананы (1 кг) – 62 грн.

Напитки

Шампанское "Артемовское" – 209 грн за бутылку (+17%);

бренди "Шабо" – 263 грн за 0,5 л (+25%);

безалкогольные напитки (соки, минеральная вода) – 110,95 грн (+7,3%).

Любителям деликатесов предстоит потратить еще больше. Баночка красной икры (100 г) стоит в среднем 420 грн, а 180 г красной рыбы – 319 грн. Из-за высоких цен большинство украинцев будет вынуждено сократить расходы. Однако традиции и празднование остаются важными, даже в условиях экономических трудностей.

Напомним, из-за роста цены продуктов приготовление салата "Оливье" на Новый год обойдется существенно дороже, чем в прошлом году. Морковь выросла в цене на 256%, а картофель — на 151%.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует подорожание продуктов с 15 декабря.