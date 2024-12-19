Деяким українцям підвищили зарплати майже вдвічі: яких шукають фахівців

Істотне підвищення зарплат відчули на собі продюсери, кредитні експерти, інструктори в автошколах, керуючі мережею магазинів і фермери.

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Станом на грудень 2024 року середня заробітна плата в Україні становить 22,5 тис. грн, що на 22% більше, ніж рік тому. При цьому в низці професій спостерігається значне зростання доходів. Наприклад, середня зарплата ортодонтів зросла майже вдвічі — з 25 тис. грн до 47,5 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", що ґрунтується на даних великого кадрового порталу.

У 2024 році заробітні плати збільшилися більш ніж на 50% для низки професій, серед яких продюсери, кредитні експерти, автошкільні інструктори, теплотехніки та керівники мереж магазинів. Ці спеціальності очолюють список найзначніших підвищень доходів:

ортодонт — 47 500 грн (+90%);

продюсер — 45 000 грн (+58%);

кредитний експерт — 23 500 грн (+57%);

інструктор автошколи — 35 000 грн (+56%);

теплотехнік — 35 000 грн (+56%);

керуючий мережею магазинів — 30 000 грн (+50%);

фермер — 60 000 грн (+50%);

колектор — 30 000 грн (+46%);

плиточник — 40 000 грн (+45%);

працівник лінії роздачі — 19 500 грн (+44%).

"Середня зарплата в Україні — 22 500 грн. Це на 22% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Медіана заробітних плат розрахована за даними з 192 688 вакансій, розміщених за останні 3 місяці", — зазначають на сайті.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.