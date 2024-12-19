Некоторым украинцам повысили зарплаты почти в два раза: каких ищут специалистов

Существенное повышение зарплат ощутили на себе продюсеры, кредитные эксперты, инструкторы в автошколах, управляющие сетью магазинов и фермеры.

Related video

По состоянию на декабрь 2024 года средняя заработная плата в Украине составляет 22,5 тыс. грн, что на 22% больше, чем год назад. При этом в ряде профессий наблюдается значительный рост доходов. Например, средняя зарплата ортодонтов выросла почти вдвое — с 25 тыс. грн до 47,5 тыс. грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA", который основан на данных крупного кадрового портала.

В 2024 году заработные платы увеличились более чем на 50% для ряда профессий, среди которых продюсеры, кредитные эксперты, автошкольные инструкторы, теплотехники и управляющие сетями магазинов. Эти специальности возглавляют список самых значительных повышений доходов:

ортодонт – 47 500 грн (+90%);

продюсер – 45 000 грн (+58%);

кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%);

инструктор автошколы – 35 000 грн (+56%);

теплотехник – 35 000 грн (+56%);

управляющий сетью магазинов – 30 000 грн (+50%);

фермер – 60 000 грн (+50%);

коллектор – 30 000 грн (+46%);

плиточник – 40 000 грн (+45%);

работник линии раздачи – 19 500 грн (+44%).

"Средняя зарплата в Украине – 22 500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 192 688 вакансий, размещенных за последние 3 месяца", – отмечают на сайте.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.