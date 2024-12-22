Один із тарифів на електроенергію зріс: хто стане платити за світло більше

В Україні фактично застосовуються різні тарифи на електроенергію, включно з багатозонними і спеціальними тарифами для тих, у кого встановлено електричне опалення.

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Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передачу електроенергії на 2025 рік, який буде на 30% вищим за поточний. Важливо зазначити, що ця зміна торкнеться тільки комерційних споживачів. Для домашніх користувачів в Україні зберігається фіксована ставка — вони продовжать оплачувати електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт*год. Про це заявили на засіданні НКРЕКП 19 грудня.

Тариф на передачу електроенергії на 2025 рік встановлено на рівні 686,23 грн/МВт*год. Цей тариф являє собою оплату за послуги "Укренерго" з транспортування електроенергії від виробника до комерційного споживача.

"Уперше за останні 4 роки тариф на передачу відображає майже повний обсяг спеціальних зобов'язань, покладених на компанію", — наводить видання слова голови НЕК "Укренерго" Олексія Брехта.

У травні 2024 року "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48%, до 783,71 грн/МВтг. Однак остаточне підвищення виявилося нижчим за очікуване. Крім того, тариф на послуги з передачі електрики для підприємств зеленої металургії 2025 року становитиме 359,55 грн/МВт-год, що на 1,4% нижче від поточного тарифу в 364,7 грн/МВт-год. Тариф на послуги з диспетчерського управління також знизили на 5%, і для 2025 року його встановлено на рівні 98,97 грн/МВтг.

В Україні тарифи на електроенергію для домашніх господарств залишаться на поточному рівні щонайменше до 1 травня 2025 року. Це означає, що в зимовий період 2024-2025 років вартість 1 кВтг становитиме 4,32 грн/кВтг, незалежно від тарифу на передачу. Однак варто зазначити, що в країні діють різні тарифи на електроенергію, включно з багатозонними та спеціальними для користувачів з електричним опаленням. Наприклад:

У червні 2024 року, після підвищення тарифів на електроенергію, було запроваджено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроенергію для опалення. В опалювальний сезон вартість однієї кіловат-години за цим тарифом становить 2,64 грн. Однак існують певні обмеження: пільговий тариф діє тільки для перших 2 тис. кВт*год на місяць і тільки в період з 1 жовтня по 30 квітня.

У червні 2024 року, після підвищення тарифів на електроенергію, було запроваджено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроенергію для опалення. В опалювальний сезон вартість однієї кіловат-години за цим тарифом становить 2,64 грн. Однак існують певні обмеження: пільговий тариф діє тільки для перших 2 тис. кВт*год на місяць і тільки в період з 1 жовтня по 30 квітня.

За наявності трьохзонного лічильника застосовуються три тарифи залежно від часу доби. У нічні години (з 23:00 до 07:00) діє найнижчий тариф — 1,728 грн за кВтг. У напівпікові години (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 і з 22:00 до 23:00) вартість становить 4,34 грн за кВтг. У пікові години (з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) тариф найвищий — 6,48 грн за кВт*год.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні можуть зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.