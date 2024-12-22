Один из тарифов на электроэнергию вырос: кто станет платить за свет больше

В Украине фактически применяются различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные и специальные тарифы для тех, у кого установлено электрическое отопление.

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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего. Важно отметить, что это изменение коснется только коммерческих потребителей. Для домашних пользователей в Украине сохраняется фиксированная ставка – они продолжат оплачивать электроэнергию по тарифу 4,32 грн/кВт*ч. Об этом заявили на заседании НКРЭКУ 19 декабря.

Тариф на передачу электроэнергии на 2025 год установлен на уровне 686,23 грн/МВт*ч. Этот тариф представляет собой оплату за услуги "Укрэнерго" по транспортировке электроэнергии от производителя к коммерческому потребителю.

"Впервые за последние 4 года тариф на передачу отражает почти полный объем специальных обязательств, возложенных на компанию", – приводит издание слова главы НЭК "Укрэнерго" Алексея Брехта.

В мае 2024 года "Укрэнерго" предлагало повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48%, до 783,71 грн/МВтч. Однако окончательное повышение оказалось ниже ожидаемого. Кроме того, тариф на услуги по передаче электричества для предприятий зеленой металлургии в 2025 году составит 359,55 грн/МВтч, что на 1,4% ниже текущего тарифа в 364,7 грн/МВтч. Тариф на услуги по диспетчерскому управлению также был снижен на 5%, и для 2025 года он установлен на уровне 98,97 грн/МВтч.

В Украине тарифы на электроэнергию для домашних хозяйств останутся на текущем уровне минимум до 1 мая 2025 года. Это означает, что в зимний период 2024-2025 годов стоимость 1 кВтч будет составлять 4,32 грн/кВтч, независимо от тарифа на передачу. Однако стоит отметить, что в стране действуют различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные и специальные для пользователей с электрическим отоплением. Например:

В июне 2024 года, после повышения тарифов на электроэнергию, был введен льготный тариф для потребителей, использующих электроэнергию для отопления. В отопительный сезон стоимость одного киловатт-часа по этому тарифу составляет 2,64 грн. Однако существуют определенные ограничения: льготный тариф действует только для первых 2 тыс. кВт*ч в месяц и только в период с 1 октября по 30 апреля.

В июне 2024 года, после повышения тарифов на электроэнергию, был введен льготный тариф для потребителей, использующих электроэнергию для отопления. В отопительный сезон стоимость одного киловатт-часа по этому тарифу составляет 2,64 грн. Однако существуют определенные ограничения: льготный тариф действует только для первых 2 тыс. кВт*ч в месяц и только в период с 1 октября по 30 апреля.

При наличии трехзонного счетчика применяются три тарифа в зависимости от времени суток. В ночные часы (с 23:00 до 07:00) действует самый низкий тариф — 1,728 грн за кВтч. В полупиковые часы (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) стоимость составляет 4,34 грн за кВтч. В пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) тариф самый высокий — 6,48 грн за кВт*ч.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.