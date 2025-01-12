Зросли на понад 15%: в Україні змінилися тарифи на комуналку

Причиною зростання цін стало підвищення цін на електроенергію.

Related video

У грудні 2024 року змінилися середні ціни на комуналку порівняно з тарифами у грудні 2023 року. Йдеться про вартість житла, води, газу та інших видів палива. Так тарифи зросли на 18,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Причиною зростання цін стало підвищення цін на електроенергію.

Зокрема за даними відомства, в Україні зросли такі тарифи:

на електроенергію — на 63,6%;

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,2%;

на прибирання сміття — на 8,9%;

на утримання та ремонт житла — на 3,9%.

Водночас не зазнали змін тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.

Крім того, залишилися стабільними ціни на водопостачання та каналізацію.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.