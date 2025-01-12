Выросли более чем на 15%: в Украине изменились тарифы на коммуналку

Причиной роста цен стало повышение цен на электроэнергию.

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В декабре 2024 года изменились средние цены на коммуналку по сравнению с тарифами в декабре 2023 года. Речь идет о стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива. Так тарифы выросли на 18,9%. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Причиной роста цен стало повышение цен на электроэнергию.

В частности по данным ведомства, в Украине выросли такие тарифы:

на электроэнергию – на 63,6%;

на услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,2%;

на уборку мусора – на 8,9%;

на содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

В то же время не претерпели изменений тарифы на природный газ, горячую воду и отопление.

Кроме того, остались стабильными цены на водоснабжение и канализацию.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.