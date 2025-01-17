"Гігават Зеленського" реалізовано менш ніж на чверть, — Железняк

За словами нардепа Ярослава Железняка, проєкт реалізований на 13%. В "Укренерго" на даний час ніяк не коментували цю інформацію.

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В Україні із запланованого гігавата розподіленої генерації електроенергії збудовано лише 133 МВт. Це становить 13% від обіцяного обсягу, повідомив народний депутат від політичної партії "Голос", голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк про "Гігават Зеленського" Фото: Facebook/Ярослав Железняк

"Ніякого гігавату навіть близько немає. Навіть половини. Виходить 13% від цього. Сумарно за 2024 рік виходить….133 МВт", — прокоментував народний обранець.

Також він опублікував офіційну відповідь ПрАТ "Укренерго", на основі якої було наведено розрахунки. В листі зазначено, що на кінець 2024 року сумарна встановлена потужність введених в експлуатацію об'єктів розподіленої газової генерації, у тому числі малих ТЕЦ та когенераційних станцій, становить 167,51 МВт, з яких у 2024 році було введено 14 генеруючих установок загальною потужністю 32,787 МВт. Також було введено в експлуатацію три об'єкти газової генерації від 20 до 25 МВт сумарною потужністю 71,4 МВт.

В компанії також відзначили, що у зазначені обсяги/кількість установок не входить інформація про розподілену газову генерацію, яка підключена безпосередньо до установок та внутрішніх мереж споживачів та забезпечує живлення виключно електроустановок таких споживачів — такі об'єкти не видають електроенергії в об'єднану енергосистему України. Також не враховувались мініелектростанції, які використовуються виключно як резервні та аварійні джерела живлення. Також "Укренерго" не володіє інформацією про побудовані та підключені, але не введені в експлуатацію генеруючі потужності.

Фото: Facebook/Ярослав Железняк

В ПрАТ "Укренерго" поки що ніяк не коментували цю інформацію.

"Гігават Зеленського": що відомо

У червні 2024 року президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України в Берліні заявив про план побудувати до 1 ГВт потужностей маневрової газової генерації вже до кінця того ж року. Ще 4 ГВт планувалося збудувати протягом наступних років.

У вересні ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що проєкт реалізовано на 6%. Наприкінці 2024-го в Міненерго розповіли, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня, склала 967 МВт.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу. В Міністерстві енергетики прокоментували інформацію з цього питання, зазначивши, що немає жодного рішення або проєкту щодо перегляду тарифів.