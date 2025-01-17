"Гигаватт Зеленского" реализован менее чем на четверть, — Железняк

По словам нардепа Ярослава Железняка, проект реализован на 13%. В "Укрэнерго" в настоящее время никак не комментировали эту информацию.

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В Украине из запланированного гигаватта распределенной генерации электроэнергии построено лишь 133 МВт. Это составляет 13% от обещанного объема, сообщил народный депутат от политической партии "Голос", председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк о "Гигаватте Зеленского" Фото: Facebook/Ярослав Железняк

"Никакого гигаватта даже близко нет. Даже половины. Получается 13% от этого. Суммарно за 2024 год получается ....133 МВт", — прокомментировал народный избранник.

Также он опубликовал официальный ответ ЧАО "Укрэнерго", на основе которого были приведены расчеты. В письме указано, что на конец 2024 года суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию объектов распределенной газовой генерации, в том числе малых ТЭЦ и когенерационных станций, составляет 167,51 МВт, из которых в 2024 году было введено 14 генерирующих установок общей мощностью 32,787 МВт. Также было введено в эксплуатацию три объекта газовой генерации от 20 до 25 МВт суммарной мощностью 71,4 МВт.

В компании также отметили, что в указанные объемы/количество установок не входит информация о распределенной газовой генерации, которая подключена непосредственно к установкам и внутренним сетям потребителей и обеспечивает питание исключительно электроустановок таких потребителей — такие объекты не выдают электроэнергии в объединенную энергосистему Украины. Также не учитывались миниэлектростанции, которые используются исключительно как резервные и аварийные источники питания. Также "Укрэнерго" не владеет информацией о построенных и подключенных, но не введенных в эксплуатацию генерирующих мощностях.

Фото: Facebook/Ярослав Железняк

В ЧАО "Укрэнерго" пока никак не комментировали эту информацию.

"Гигаватт Зеленского": что известно

В июне 2024 года президент Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил о плане построить до 1 ГВт мощностей маневровой газовой генерации уже к концу того же года. Еще 4 ГВт планировалось построить в течение следующих лет.

В сентябре экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что проект реализован на 6%. В конце 2024-го в Минэнерго рассказали, что суммарная мощность генерирующих установок распределенной газовой генерации, подключенных по состоянию на 31 декабря, составила 967 МВт.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса. В Министерстве энергетики прокомментировали информацию по этому вопросу, отметив, что нет никакого решения или проекта по пересмотру тарифов.