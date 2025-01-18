Деякі українці можуть не платити за комуналку: у кого є таке право

Українцям, які мають підстави для скасування нарахувань за комунальні послуги, обов'язково потрібно зібрати необхідні документи та попередити постачальників послуг про наявність підстав для звільнення від платежів.

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Внаслідок повномасштабної війни з Росією фінансове становище українців погіршилося. У відповідь на це уряд ухвалив низку заходів, спрямованих на зниження фінансового навантаження на населення. Наприклад, за певних умов громадянам надали можливість не оплачувати комунальні послуги. Про це пише видання "Соцпортал".

За словами юриста Олександра Пастернака, громадяни можуть не платити за комунальні послуги, якщо вони не проживали у своєму житлі понад 30 днів. Однак це правило не поширюється на платежі за централізоване опалення та газопостачання. При цьому відсутність у будинку необхідно підтвердити документально, надавши такі документи:

довідку про взяття на облік ВПО;

документи про проходження військової служби або лікування;

інші офіційні папери.

З березня 2022 року, згідно зі словами юриста, українцям заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, що накопичилася з початку повномасштабної війни. Ця заборона встановлена постановою Кабміну України №208 і діятиме до закінчення бойових дій або тимчасової окупації території, де розташоване житло. Також не нараховуватиметься оплата за комунальні послуги, якщо житло було зруйновано під час бойових дій, а комунальні послуги відключено. Однак заборгованість, що виникла до 24 лютого 2022 року, все одно доведеться погасити.

Пастернак наголосив, що українцям, які мають право на скасування нарахувань за комунальні послуги, важливо зібрати всі необхідні документи і повідомити постачальників послуг про наявність підстав для звільнення від платежів. Це можна зробити як у письмовій, так і в електронній формі. Такий підхід допоможе уникнути неприємних ситуацій, оскільки комунальні підприємства, навіть в умовах війни, подають до суду на споживачів, які не оплачують житлово-комунальні послуги у встановлений термін.

Українські закони тимчасово не поширюються на регіони, які захопили окупанти. Користуючись цим, росіяни чинять беззаконня і позбавляють українців житла. У громадян, які зіткнулися з такою ситуацією, фактично відсутні способи захистити себе. Однак експерти радять:

знайти людину, яка залишилася жити в окупації, і передавати їй кошти для оплати комунальних послуг;

чекати звільнення території, коли послуги відновляться.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.

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