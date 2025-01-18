Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку: у кого есть такое право

Украинцам, которые имеют основания для отмены начислений за коммунальные услуги, обязательно нужно собрать необходимые документы и предупредить поставщиков услуг о наличии оснований для освобождения от платежей.

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Вследствие полномасштабной войны с Россией финансовое положение украинцев ухудшилось. В ответ на это правительство приняло ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на население. Например, при определенных условиях гражданам предоставили возможность не оплачивать коммунальные услуги. Об этом пишет издание "Соцпортал".

По словам юриста Александра Пастернака, граждане могут не платить за коммунальные услуги, если они не проживали в своем жилье более 30 дней. Однако это правило не распространяется на платежи за централизованное отопление и газоснабжение. При этом отсутствие в доме необходимо подтвердить документально, предоставив следующие документы:

справку о постановке на учет ВПЛ;

документы о прохождении военной службы или лечения;

другие официальные бумаги.

С марта 2022 года, согласно словам юриста, украинцам запрещено взыскивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, накопившуюся с начала полномасштабной войны. Этот запрет установлен постановлением Кабмина Украины №208 и будет действовать до окончания боевых действий или временной оккупации территории, где находится жилье. Также не будет начисляться оплата за коммунальные услуги, если жилье было разрушено в ходе боевых действий, а коммунальные услуги отключены. Однако задолженность, возникшая до 24 февраля 2022 года, все равно придется погасить.

Пастернак подчеркнул, что украинцам, имеющим право на отмену начислений за коммунальные услуги, важно собрать все необходимые документы и уведомить поставщиков услуг о наличии оснований для освобождения от платежей. Это можно сделать как в письменной, так и в электронной форме. Такой подход поможет избежать неприятных ситуаций, поскольку коммунальные предприятия, даже в условиях войны, подают в суд на потребителей, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги в установленный срок.

Украинские законы временно не распространяются на регионы, которые захватили оккупанты. Пользуясь этим, россияне творят беспредел и лишают украинцев жилья. У граждан, которые столкнулись с такой ситуацией фактически отсутствуют способы защитить себя. Однако эксперты советуют:

найти человека, который остался жить в оккупации, и передавать ему средства для оплаты коммунальных услуг;

ждать освобождения территории, когда услуги возобновятся.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.