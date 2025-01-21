Українці можуть отримати нову фінансову допомогу в січні: як встигнути

Організатори пріоритет надають особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями з цих зон.

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В Україні розпочався прийом заявок на багатоцільову грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Фінансова підтримка призначена для 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб і жителів небезпечних районів. Про це повідомляє прес-служба ГО "ВПО України".

Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) надає допомогу українцям, які постраждали від війни. Кожному члену сім'ї виділяється по 10,8 тис. гривень.

"У понеділок, 20 січня, о 09:00 Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги", — ідеться в повідомленні.

Організатори пріоритет надають особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями з цих зон. А саме:

громадяни, які проживають на територіях, визначених як території, де тривають бойові дії;

переселенці, які вимушено покинули свої домівки;

внутрішньо переміщені особи, які проживають на територіях з високою інтенсивністю бойових дій.

Також важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично перебуває на території України.

Громадяни можуть за допомогою спеціальної форми подати заявку на отримання грошової допомоги. До розгляду прийматимуть тільки першу спробу подачі заявки, всі наступні — будуть автоматично видалятися.

Необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картка;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

свідоцтво про народження дітей (якщо в сім'ї є діти віком до 18 років);

ідентифікаційний податковий номер;

банківський рахунок у форматі IBAN.

Організатори зазначають, що в разі успішно поданої заявки — протягом 24 годин надійде повідомлення з особистим кодом заявки. Його необхідно зберегти, оскільки знадобиться пізніше для перевірки статусу заявки за допомогою інструменту самоперевірки.

Також у NRC зауважили, що ніколи не запитують дані банківської картки, PIN-код або CVV.

"Якщо Ви отримали електронного листа, текстове повідомлення або повідомлення в соцмережах, які викликають підозру, не відповідайте на них. Ви можете перевірити справжність повідомлення, зателефонувавши на гарячу лінію NRC", — зазначають в організації.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.