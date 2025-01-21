Українці отримують величезні штрафи від газової служби: у чому причина

Якщо громадянин, який не споживає природний газ, не платить за доставку, на нього можуть подати до суду.

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Українцям необхідно оплачувати послуги доставки природного газу, навіть якщо вони не використовують це паливо. У разі несплати газові компанії можуть звернутися до суду для стягнення заборгованості. Про це йдеться в матеріалі видання"Oboz.ua".

Щомісяця громадянам приходять платіжні квитанції за доставку газу, незалежно від його фактичного споживання. Оператори газорозподільних мереж забезпечують функціонування інфраструктури та вкладають кошти в її ремонт, за що і стягується плата.

Щомісячні суми оплати можуть варіюватися від десятків до сотень гривень. На початку 2025 року в комунальних квитанціях відбудуться зміни: плата за газ розраховуватиметься з урахуванням обсягів, спожитих у період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року.

Тарифи на доставку газу відрізняються за регіонами, оскільки обсяг споживання в кубометрах ділиться на 12 місяців і множиться на місцевий тариф на розподіл. Наприклад, якщо за газовий рік було витрачено 1 тис. кубометрів, щомісячна оплата розраховуватиметься за 83,33 кубометра. Для порівняння: у Києві доставка обійдеться в 31,99 грн, тоді як у Луцьку — 156,9 грн.

За умови невикористання газу, проте підключення до нього, щомісяця потрібно буде платити:

39 куб. м. за рік — витрата газу для приготування їжі;

126 куб. м. за рік — витрата палива для підігріву води/приготування їжі;

314 куб. м. за рік — витрата газу для опалення.

Якщо громадянин, який не споживає природний газ, не платить за доставку, на нього можуть подати до суду. Є низка випадків, коли люди як біженці виїжджали за кордон, а через кілька років отримували рішення суду про необхідність сплати боргу за доставку газу.

Щоб не отримувати відповідні нарахування, необхідно звернутися до облгазу з проханням відключити природний газ.

"Необхідно звернутися до вашого оператора ГРМ (обл- або міськгазу), якому ви платите за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік і нарахування обсягів спожитого палива. Оператору ГРМ потрібно надати: заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу; або докази про відключення", — повідомляють у Нафтогазі.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, як зміняться ціни в платіжках за газ в Україні з 1 січня 2025 року. Перерахують вартість транспортування газу, на яку впливають протяжність мережі, кількість абонентів, стан мереж і обладнання та розмір зарплат.

Також 3 січня Фокус писав із посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду, що відставний суддя підняв собі пенсію до 329 тисяч грн. Суд задовольнив його вимогу до Пенсійного фонду України перерахувати виплату відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.