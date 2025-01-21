Украинцы получают огромные штрафы от газовой службы: в чем причина

Если гражданин, который не потребляет природный газ, не платит за доставку, на него могут подать в суд.

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Украинцам необходимо оплачивать услуги доставки природного газа, даже если они не используют это топливо. В случае неоплаты газовые компании могут обратиться в суд для взыскания задолженности. Об этом говорится в материале издания "Oboz.ua".

Каждый месяц гражданам приходят платежные квитанции за доставку газа, независимо от его фактического потребления. Операторы газораспределительных сетей обеспечивают функционирование инфраструктуры и вкладывают средства в ее ремонт, за что и взимается плата.

Ежемесячные суммы оплаты могут варьироваться от десятков до сотен гривен. В начале 2025 года в коммунальных квитанциях произойдут изменения: плата за газ будет рассчитываться с учетом объемов, потребленных в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года.

Тарифы на доставку газа отличаются по регионам, так как объем потребления в кубометрах делится на 12 месяцев и умножается на местный тариф на распределение. Например, если за газовый год было израсходовано 1 тыс. кубометров, ежемесячная оплата будет рассчитываться за 83,33 кубометра. Для сравнения: в Киеве доставка обойдется в 31,99 грн, тогда как в Луцке — 156,9 грн.

При условии неиспользования газа, однако подключения к нему, ежемесячно нужно будет платить:

39 куб. м. за год — расход газа для приготовления пищи;

126 куб. м. за год — расход топлива для подогрева воды/приготовления пищи;

314 куб. м. за год — расход газа для отопления.

Если гражданин, который не потребляет природный газ, не платит за доставку, на него могут подать в суд. Есть ряд случаев, когда люди как беженцы выезжали за границу, а через несколько лет получали решение суда о необходимости оплаты долга за доставку газа.

Чтобы не получать соответствующие начисления, необходимо обратиться к облгазу с просьбой отключить природный газ.

"Необходимо обратиться к вашему оператору ГРМ (обл- или горгазу), которому вы платите за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива. Оператору ГРМ нужно предоставить: заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа; или доказательства об отключении", — сообщают в Нафтогазе.

Напомним, 3 января СМИ писали, как изменятся цены в платежках за газ в Украине с 1 января 2025 года. Пересчитают стоимость транспортировки газа, на которую влияют протяженность сети, количество абонентов, состояние сетей и оборудования и размер зарплат.

Также 3 января Фокус писал со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда, что отставной судья поднял себе пенсию до 329 тысяч грн. Суд удовлетворил его требование к Пенсионному фонду Украины пересчитать выплату в соответствии с обновленным прожиточным минимумом.