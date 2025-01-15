Оплата за распределение газа — отдельная опция в квитанциях. Какой сейчас тариф и можно ли не платить за доставку газа, если в доме длительное время никто не живет, выяснял Фокус.

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Украинцы уже привыкли к ежемесячным счетам за доставку (распределение) газа. Исчисляется он на основе потребленных кубометров в предыдущем газовом году. Фокус задал вопрос экспертам: существует ли право не оплачивать эту услугу и на каких условиях.

Как отметила адвокат Елена Воронкова, законодательством предусмотрена оплата потребителями услуг по доставке газа независимо от объемов фактического потребления, поэтому газовики обращаются в суды, если жители задолжали за доставку топлива.

"Имеется недовольство населения таким развитием событий, как таковое, так и относительно сумм счетов, выставленных на оплату. Должна отметить, что требования по оплате услуг поставки газа даже при отсутствии потребления газа вполне правомерны", — добавила юрист адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Законом предусмотрена оплата потребителями услуг по доставке газа независимо от объемов фактического потребления Фото: УНИАН

Оплату за доставку газа пересчитают: когда и какими будут тарифы

С 1 января 2025 года украинцам пересчитывают оплату за доставку газа. Тариф будет зависеть от объема использованного газа. При перерасчете будут учитывать новый газовый год. Как пояснил Фокусу эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко, потребители в городах и поселках не увидят новых тарифов в платежках, но все же почувствуют это косвенно.

Потребители в городах и поселках не увидят новых тарифов в платежках за газ, но все же почувствуют это косвенно

"Тариф на распределение газа пересчитывается по закону, который подписал президент еще в августе 2022 года. На сегодня стоимость распределения газа для населения подниматься не будет, а стоимость услуг транзита газа Объединенной газотранспортной системой (ГТС Украины) выросла с 1 января. На прямую это не повлияет на коммунальные платежки украинцев, но все же отразится на семейном бюджете. Потому что за ту же транспортировку газа платят, например, крупные ТЭС. Поэтому в этом случае мы с вами пострадаем, ведь подорожает и себестоимость электроэнергии, что напрямую отразится на наших платежах за что угодно — от продуктов до услуг", — отметил Попенко.

Стоимость услуг транзита газа по Объединенной газотранспортной системе выросла с 1 января

Стоит обратить внимание, что газовый год не совпадает с календарным и длится с 1 октября по 30 сентября. И именно с 1 января 2025 года украинцы будут платить за тот объем газа, который они использовали в период с октября 2023 года по конец сентября 2024 года.

В разных областях Украины действуют разные тарифы на доставку газа из-за ряда факторов, среди которых и количество потребителей

Добавим, что в разных областях Украины действуют разные тарифы на доставку газа из-за ряда факторов, среди которых и количество потребителей: чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в наиболее густонаселенном Киеве — самый низкий тариф для бытовых потребителей на доставку голубого топлива в Украине — 0,38 грн за один кубометр. А на Волыни, например, тариф на распределение — 1,88 грн за кубометр, в Винницкой области — 2,11 грн/кубометр. Подробную информацию о тарифе на распределение предоставляют местные поставщики (операторы системы распределения — облгазы).

В январе 2025-го особых изменений на рынке газа для бытовых потребителей не произошло. Стоимость газа для бытовых потребителей в Украине не меняется по крайней мере до завершения отопительного сезона текущего года.

Важно

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Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов, в зависимости от газоснабжающей компании, колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр.

ГК "Нафтогаз Украины" — годовой тариф составляет 7,96 грн;

"Энерджи Трейд Групп" — базовое годовое предложение составляет 7,799 грн;

"Тернопольоблгаз СБЫТ" — годовой тариф составляет 7,96 грн;

"Прикарпат Энерго Трейд" — годовой тариф составляет 7,98 грн;

"ГАЛНАФТОГАЗ ЧП ОККО КОНТРАКТ" — годовой тариф составляет 7,99 грн;

"Львовэнергосбыт" — годовой тариф составляет 8,20 грн;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — годовой тариф составляет 8,46 грн.

Единственная законная возможность не платить за доставку газа — это вообще отказаться от газоснабжения Фото: УНИАН

Доставка газа: как сэкономить на оплате услуги при наличии договора

Существует ли вариант не платить за доставку газа даже при наличии договора? Речь идет о тех жителях, которые не пользуются топливом, поскольку выехали за границу или не проживают в доме, который подключен к газовой сети. Ведь таким потребителям тоже поступают регулярные платежки за доставку газа.

"Во избежание лишних переплат нужно расторгнуть договоры на поставку и, соответственно, доставку газа в домовладение потребителя, но тогда надо учитывать, что после возвращения потребителя будет необходимо провести ряд действий по восстановлению газоснабжения", — говорит Елена Воронкова.

Не платить за газ при наличии договора можно по решению суда, а вот расторгнуть договор именно по транспортировке газа невозможно

То есть фактически единственная законная возможность не платить за доставку газа — это вообще отказаться от газоснабжения.

Как объясняют в "Нафтогазе", отказаться от поставок газа возможно по следующему алгоритму:

обратиться к оператору ГРМ (обл- или горгазу), которому вы платите за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива;

написать заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа, или предоставить доказательства об отключении.

Затем оператор ГРС предоставляет жителям скорректированные данные ГК "Нафтогаз Украины", а на основании этих данных пересчитывается сумма к оплате, а также аннулируются необоснованные начисления.

По словам адвоката, есть также вариант с подачей заявления о временном прекращении газоснабжения.

Отказаться от поставок газа возможно — предоставляем алгоритм действий Фото: УНИАН

"Однако это не гарантия положительного рассмотрения вопроса исполнителем работ. Судебные процессы по обжалованию начислений "задним числом", то есть уже после проведения таких начислений, однозначно не является выходом из этой ситуации за исключением очень малого круга случаев", — говорит Воронкова.

Олег Попенко добавляет, что не платить за газ при наличии договора можно по решению суда, а вот расторгнуть договор именно по транспортировке газа невозможно.

Стоимость газа для бытовых потребителей в Украине не меняется по крайней мере до завершения отопительного сезона 2025 года

"Законодательно эта услуга закреплена, и мы должны ее платить, но через суд можно будет доказать, что услуга по доставке газа предоставляется не в соответствии с действующим законодательством. И такая судебная практика уже есть. На сегодня есть несколько решений суда на Полтавщине и Волыни, которые признали платежи соответствующих "облгазов" недействительными из-за того, что информация, которую они предоставляют, не соответствует действительности... Расторгнуть договор только по доставке газа невозможно", — пояснил Попенко.

Важно

Украинцев заставляют платить за доставку газа, даже если они не потребляют его, — СМИ

Как сообщается на сайте компании "Киевгаз", в целом расчет стоимости услуги распределения природного газа для каждого потребителя осуществляется по следующей схеме: объем потребленного газа за прошлый газовый год делят на 12 месяцев и умножают на ставку тарифа с НДС (20%) — 0,384 грн. Но если потребитель в течение прошлого года не использовал ни одного кубометра, то он платит за так называемое минимальное потребление, которое для квартир с газовыми плитами составляет 39 кубометров. Таким образом, за прошлый 2024 год в этом году такой потребитель в Киеве, например, должен заплатить за доставку газа, согласно приведенной выше формуле, 1,25 грн в месяц, а вот потребитель в Винницкой области заплатит 6,86 грн в месяц или 82,32 грн в год.