Украинцы массово платят за газ, которым не пользовались: в чем причина

Оплата самого газа осуществляется в соответствии с показателями счетчиков, если они установлены.

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Украинцы, чьи дома подключены к газоснабжению, обязаны оплачивать его доставку, даже если газ не используется. С 1 января расчет платежей за доставку газа был обновлен на основе объемов потребления за 2024 год. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В случае отсутствия использования газа ежемесячный платеж рассчитывается в зависимости от типа подключения:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов в год – для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – в случае использования для отопления.

Несвоевременная оплата доставки газа может привести к судебным разбирательствам.

Оплата самого газа осуществляется в соответствии с показателями счетчиков, если они установлены. В случае нулевого потребления необходимо ежемесячно, с 1 по 5 число, подавать предварительные показания, во избежание завышенных платежей.

Напомним, 3 января СМИ писали, как изменятся цены в платежках за газ в Украине с 1 января 2025 года. Пересчитают стоимость транспортировки газа, на которую влияют протяженность сети, количество абонентов, состояние сетей и оборудования и размер зарплат.

Также 3 января Фокус писал со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда, что отставной судья поднял себе пенсию до 329 тысяч грн. Суд удовлетворил его требование к Пенсионному фонду Украины пересчитать выплату в соответствии с обновленным прожиточным минимумом.