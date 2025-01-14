Українці масово платять за газ, яким не користувалися: у чому причина

Оплата самого газу здійснюється відповідно до показників лічильників, якщо вони встановлені.

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Українці, чиї будинки під'єднані до газопостачання, зобов'язані оплачувати його доставку, навіть якщо газ не використовується. З 1 січня розрахунок платежів за доставку газу було оновлено на основі обсягів споживання за 2024 рік. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У разі відсутності використання газу щомісячний платіж розраховується залежно від типу підключення:

39 кубів на рік — якщо газ використовується тільки для приготування їжі;

126 кубів на рік — для підігріву води та приготування їжі;

314 кубів на рік — у разі використання для опалення.

Несвоєчасна оплата доставки газу може призвести до судових розглядів.

Оплата самого газу здійснюється відповідно до показників лічильників, якщо вони встановлені. У разі нульового споживання необхідно щомісяця, з 1 по 5 число, подавати попередні показання, щоб уникнути завищених платежів.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, як зміняться ціни в платіжках за газ в Україні з 1 січня 2025 року. Перерахують вартість транспортування газу, на яку впливають протяжність мережі, кількість абонентів, стан мереж і обладнання та розмір зарплат.

Також 3 січня Фокус писав із посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду, що відставний суддя підняв собі пенсію до 329 тисяч грн. Суд задовольнив його вимогу до Пенсійного фонду України перерахувати виплату відповідно до оновленого прожиткового мінімуму.