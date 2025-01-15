Оплата за розподіл газу — окрема опція в квитанціях. Який зараз тариф і чи можна не платити за доставку газу, якщо в оселі тривалий час ніхто не живе, з’ясовував Фокус.

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Українці вже звикли до щомісячних рахунків за доставку (розподіл) газу. Обчислюється він на основі спожитих кубометрів у попередньому газовому році. Фокус поставив питання експертам: чи існує право не оплачувати цю послугу і на яких умовах.

Як зазначила адвокатка Олена Воронкова, законодавством передбачено оплату споживачами послуг із доставки газу незалежно від обсягів фактичного споживання.Тому газовики звертаються до судів, якщо мешканці заборгували за доставку палива.

"Наявне незадоволення населення таким розвитком подій, як таке, так і щодо сум рахунків, які виставлені на оплату. Маю зазначити, що вимоги щодо оплати послуг постачання газу навіть за відсутності споживання газу цілком правомірні", — додала юристка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Законом передбачено оплату споживачами послуг із доставки газу незалежно від обсягів фактичного споживання Фото: УНІАН

Оплату за доставку газу перерахують: коли і якими будуть тарифи

З 1 січня 2025 року українцям перераховують оплату за доставку газу. Тариф залежатиме від об'єму використаного газу. Під час перерахунку враховуватимуть новий газовий рік. Як пояснив Фокусу експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко, споживачі у містах та селищах не побачать нових тарифів у платіжках, але все ж відчують це опосередковано.

Споживачі у містах та селищах не побачать нових тарифів у платіжках за газ, але все ж відчують це опосередковано

"Тариф на розподіл газу перераховується згідно із законом, який підписав президент ще в серпні 2022 року. На сьогодні вартість розподілу газу для населення підніматися не буде, а вартість послуг транзиту газу Об’єднаною газотранспортною системою (ГТС України) зросла з 1 січня. На пряму це не вплине на комунальні платіжки українців, але все ж відобразиться на сімейному бюджеті. Тому що за те саме транспортування газу сплачують, наприклад, великі ТЕС. Тож в цьому випадку ми з вами постраждаємо, адже здорожчає і собівартість електроенергії, що напряму відобразиться на наших платежах за будь що — від продуктів до послуг", — зазначив Попенко.

Вартість послуг транзиту газу Об"єднаною газотранспортною системою зросла з 1 січня

Варто звернути увагу, що газовий рік не співпадає з календарним і триває з 1 жовтня по 30 вересня. І саме з 1 січня 2025 року українці будуть платити за той об’єм газу, який вони використали у період з жовтня 2023 року по кінець вересня 2024 року.

В різних областях України діють різні тарифи на доставку газу через низку чинників, серед яких і кількість споживачів

Додамо, що в різних областях України діють різні тарифи на доставку газу через низку чинників, серед яких і кількість споживачів: чим більші мережі і чим менше споживачів, тим вищий тариф. Саме тому в найбільш густонаселеному Києві — найнижчий тариф для побутових споживачів на доставку блакитного палива в Україні — 0,38 грн за один кубометр. А на Волині, наприклад, тариф на розподіл — 1,88 грн за кубометр, у Вінницькій області — 2,11 грн/кубометр. Детальну інформацію про тариф на розподіл надають місцеві постачальники (оператори системи розподілу — облгази).

У січні 2025-го особливих змін на ринку газу для побутових споживачів не відбулося. Вартість газу для побутових споживачів в Україні не змінюється принаймні до завершення опалювального сезону поточного року.

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Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів, залежно від газопостачальної компанії, коливається від 7,79 до 9,99 грн. Місячна (ринкова) ціна коливається від 8,46 до 19,99 грн за кубометр.

ГК "Нафтогаз України"— річний тариф становить 7,96 грн;

"Енерджі Трейд Груп" — базова річна пропозиція становить 7,799 грн;

"Тернопільоблгаз ЗБУТ" — річний тариф становить 7,96 грн;

"Прикарпат Енерго Трейд" — річний тариф становить 7,98 грн;

"ГАЛНАФТОГАЗ ПП ОККО КОНТРАКТ" — річний тариф становить 7,99 грн;

"ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — річний тариф становить 8,20 грн;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — річний тариф становить 8,46 грн;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — річний тариф становить 8,46 грн.

Єдина законна можливість не платити за доставку газу — це взагалі відмовитись від газопостачання Фото: УНІАН

Доставка газу: як заощадити на оплаті послуги за наявності договору

Чи існує варіант не платити за доставку газу навіть за наявності договору? Йдеться про тих мешканців, які не користуються паливом, оскільки виїхали за кордон чи не проживають в оселі, яка підключена до газової мережі. Адже таким споживачам теж надходять регулярні платіжки за доставку газу.

"Для уникнення зайвих переплат потрібно розірвати договори на постачання і, відповідно, доставку газу до домоволодіння споживача, але тоді треба враховувати, що після повернення споживача буде необхідно провести ряд дій щодо відновлення газопостачання", — каже Олена Воронкова.

Не платити за газ за наявності договору можна згідно із рішенням суду, а от розірвати договір саме із транспортування газу неможливо

Тобто фактично єдина законна можливість не платити за доставку газу — це взагалі відмовитись від газопостачання.

Як пояснюють у "Нафтогазі", відмовитися від постачання газу можливо за наступним алгоритмом:

звернутися до оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому ви сплачуєте за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива;

написати заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу, або надати докази про відключення.

Потім оператор ГРМ надає мешканцям скориговані дані ГК "Нафтогаз України", а на підставі цих даних перераховується сума до оплати, а також анулюються необґрунтовані нарахування.

За словами адвокатки, є також варіант із подання заяви про тимчасове припинення газопостачання.

Відмовитися від постачання газу можливо - надаємо алгоритм дій Фото: УНІАН

"Проте це не гарантія позитивного розгляду питання виконавцем робіт. Судові процеси щодо оскарження нарахувань "заднім числом", тобто вже після проведення таких нарахувань, однозначно не є виходом з цієї ситуації за виключенням дуже малого кола випадків", — каже Воронкова.

Олег Попенко додає, що не платити за газ за наявності договору можна згідно із рішенням суду, а от розірвати договір саме із транспортування газу неможливо.

Вартість газу для побутових споживачів в Україні не змінюється принаймні до завершення опалювального сезону 2025 року

"Законодавчо ця послуга закріплена, і ми повинні її сплачувати, але через суд можна буде довести, що послуга із доставки газу надається не відповідно до чинного законодавства. І така судова практика вже є. Станом на сьогодні є декілька рішень суду на Полтавщині і Волині, які визнали платежі відповідних "облгазів" недійсними через те, що інформація, яку вони надають, не відповідає дійсності… Розірвати договір лише із доставки газу неможливо", — пояснив Попенко.

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Як повідомляється на сайті компанії "Київгаз", загалом розрахунок вартості послуги розподілу природного газу для кожного споживача здійснюється за такою схемою: обсяг спожитого газу за минулий газовий рік ділять на 12 місяців та множать на ставку тарифу з ПДВ (20%) – 0,384 грн. Але якщо споживач впродовж минулого року не використав жодного кубометра, то він платить за так зване мінімальне споживання, яке для квартир з газовими плитами становить 39 кубометрів. Таким чином, за минулий 2024 рік цього року такий споживач у Києві, наприклад, має сплатити за доставку газу, відповідно до наведеної вище формули, 1,25 грн на місяць, а от споживач у Вінницькій області заплатить 6,86 грн на місяць або ж 82,32 грн на рік.