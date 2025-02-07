Гроші при народженні чи "пакунок малюка": що вигідніше обрати батькам

До набору для новонародженої дитини було додано популярні товари, як-от багаторазові вологостійкі пелюшки і теплі речі.

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В Україні батькам новонароджених дітей надається можливість отримати грошову компенсацію замість традиційного "пакунка малюка 2025". Минулого року набір було оновлено, і тепер він включає понад 50 необхідних предметів. У 2025 році сума компенсації за відмову від пакунка становить 7 689 гривень. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Грошові кошти можна використати для купівлі товарів для дітей у понад 12,5 тисячах торгових точок, які беруть участь у програмі монетизації "пакунка малюка". Минулого року до набору було додано популярні товари, такі як багаторазові вологостійкі пелюшки та теплі речі. Також було збільшено розмір пледа-ковдри, а кількість одягу найменшого розміру скорочено, оскільки новонароджені швидко з нього виростають.

До нового "Пакунка малюка" також включено книгу "Від народження до року", яка містить корисні поради для батьків новонароджених.

Скільки дають грошей замість "Пакунка малюка"?

Відповідно до закону № 2811, на сьогодні розмір матеріальної допомоги при народженні або усиновленні дитини становить 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї.

Виплата допомоги здійснюється у два етапи:

10 320 гривень — одноразово після народження або усиновлення дитини;

860 гривень щомісяця — протягом трьох років до повного отримання суми.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть отримувати як діти, які перебували на утриманні померлого або загиблого під час війни, так і інші дорослі члени сім'ї, які не можуть самостійно забезпечувати сім'ю.