Деньги при рождении или "пакета малыша": что выгоднее выбрать родителям

В набор для новорожденного ребенка были добавлены популярные товары, такие как многоразовые влагостойкие пеленки и теплые вещи.

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В Украине родителям новорожденных детей предоставляется возможность получить денежную компенсацию вместо традиционного "пакета малыша 2025". В прошлом году набор был обновлен, и теперь он включает более 50 необходимых предметов. В 2025 году сумма компенсации за отказ от пакета составляет 7 689 гривен. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Денежные средства можно использовать для покупки товаров для детей в более чем 12,5 тысячах торговых точек, участвующих в программе монетизации "пакета малыша". В прошлом году в набор были добавлены популярные товары, такие как многоразовые влагостойкие пеленки и теплые вещи. Также был увеличен размер пледа-одеяла, а количество одежды самого маленького размера сокращено, так как новорожденные быстро из него вырастают.

В новый "Пакет малыша" также включена книга "От рождения до года", которая содержит полезные советы для родителей новорожденных.

Сколько дают денег вместо "Пакета малыша"?

Согласно закону № 2811, на сегодня размер материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 гривен, независимо от количества детей в семье.

Выплата помощи осуществляется в два этапа:

10 320 гривен – единовременно после рождения или усыновления ребенка;

860 гривен ежемесячно – в течение трех лет до полного получения суммы.

Напомним, что ранее Фокус писал, что пенсию в связи с потерей кормильца могут получать как дети, которые находились на содержании умершего или погибшего во время войны, так и другие взрослые члены семьи, которые не могут самостоятельно обеспечивать семью.