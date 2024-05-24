Выплаты на второго ребенка в Украине: как получить деньги при рождении

Если родителю назначили помощь при рождении малыша, а он хочет выйти на работу — выплаты до трех лет сохраняются.

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Министерство социальной политики продолжает обеспечивать финансирование пособий на детей до трех лет. При рождении ребенка родители могут получить соответствующие выплаты. В 2024 году размер пособия на второго ребенка составляет 41 280 гривен (то же самое касается и третьего, четвертого и последующих детей). Заявления на получение помощи можно подать через портал "Дія" или в управлении социальной защиты. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

Выплаты пособий на первого, второго, третьего и последующих детей осуществляются по следующей схеме:

10 320 гривен — выплачивают сразу;

860 гривен в месяц — в течение трех лет.

Таким образом, сразу после рождения ребенка родители не получают сумму более 40 тысяч гривен. Аналогичные выплаты предусмотрены также при усыновлении ребенка. Если матери (или отцу) назначили помощь при рождении малыша, но она хочет вернуться на работу, выплаты сохраняются до достижения ребенком трех лет.

В материале также подчеркивают, что размер выплат зависит от даты рождения ребенка. Например, если ребенок родился до 30 июня 2014 года, сумма выплат будет определяться в соответствии с размерами, действовавшими на дату его рождения. Заявление на получение пособия можно подать не позднее 12 месяцев после законного усыновления ребенка.

Как получить выплаты на второго ребенка

Пособия на ребенка можно получить различными способами:

в управлении социальной защиты — для этого обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предложите копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа;

в "Дії" — для этого закажите специальную услугу єМалятко.

Чтобы получить выплаты на ребенка через портал "Дія":

зайдите на портал "Дія";

авторизируйтесь и перейдите в раздел есть єМалятко;

введите дату рождения ребенка и его происхождение;

следует указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные);

после родов на телефон матери приходит номер медицинского заключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат в Дія. Если вы не нашли номер в своих сообщениях, его можно найти в родовом справке;

выберите услугу Назначение пособия при рождении ребенка;

укажите, кто будет получать средства (мать или отец);

определите способ получения денег – почта, карточка;

укажите номер отделения почты или реквизиты счета.

Напомним, что ранее Фокус писал, что пенсию в связи с потерей кормильца могут получать как дети, которые находились на содержании умершего или погибшего во время войны, так и другие взрослые члены семьи, которые не могут самостоятельно обеспечивать семью.