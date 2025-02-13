Цифра здивує: яка пенсія буде у 2025 році, якщо є 30 років стажу

Розмір пенсії завжди залежатиме від стажу, заробітної плати та віку людини.

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Розмір пенсії в Україні залежить від кількох чинників, ключовими з яких є трудовий стаж, середня заробітна плата за період роботи і загальна середня зарплата в країні. Пенсія розраховується за формулою, затвердженою законодавством, з урахуванням цих показників. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Основна формула для розрахунку пенсії залишається незмінною: Пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз — середня заробітна плата в Україні, яка враховується для розрахунку (за три роки перед виходом на пенсію);

Ікз — ваш коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої зарплати в Україні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (визначається множенням кількості років стажу на 1%).

Для людини з 30 роками стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,30 (30 × 1%).

Станом на грудень 2024 року середня заробітна плата, яка враховуватиметься для розрахунку пенсій у 2025 році, прогнозовано становитиме близько 15 000 гривень. Точну цифру затвердить Пенсійний фонд на початку року.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.