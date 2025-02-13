Цифра удивит: какая пенсия будет в 2025 году, если есть 30 лет стажа

Размер пенсии всегда будет зависеть от стажа, заработной платы и возраста человека.

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Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, ключевыми из которых являются трудовой стаж, средняя заработная плата за период работы и общая средняя зарплата в стране. Пенсия рассчитывается по формуле, утвержденной законодательством, с учетом этих показателей. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Основная формула для расчета пенсии остается неизменной: Пенсия = Сз × Икз × Кс, где:

Сз — средняя заработная плата в Украине, которая учитывается для расчета (за три года перед выходом на пенсию);

Икз — ваш коэффициент заработной платы (соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате в Украине);

Кс — коэффициент страхового стажа (определяется умножением количества лет стажа на 1%).

Для человека с 30 годами стажа коэффициент страхового стажа составляет 0,30 (30 × 1%).

По состоянию на декабрь 2024 года средняя заработная плата, которая будет учитываться для расчета пенсий в 2025 году, прогнозируемо составит около 15 000 гривен. Точную цифру утвердит Пенсионный фонд в начале года.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.