Українцям уріжуть пенсії у 2025 році: у чому справа

Уряд ухвалив постанову, що передбачає запровадження коефіцієнтів до пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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У 2025 році зміни торкнуться кількох категорій громадян, яким буде зменшено пенсійні виплати. Це торкнеться людей із пенсіями від 100 тис. грн і вище, а також певної групи чорнобильців. Про це йдеться в законі "Про державний бюджет на 2025 рік".

У межах виконання вимог закону "Про держбюджет-2025" щодо суворішого контролю видатків на соціальне забезпечення, уряд на початку року затвердив постанову, яка запроваджує коефіцієнти для пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, зміни торкнуться пенсій, що перевищують 23,61 тис. грн, оскільки прожитковий мінімум цього року становить 2,36 тис. грн. Ця вимога торкнеться:

держслужбовців;

прокурорів;

народних депутатів;

працівників Нацбанку;

працівників уряду;

дипломатів;

працівників органів місцевого самоврядування;

ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

науковців;

осіб, звільнених із військової служби.

Крім того, цього року частина пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримають скорочення виплат на близько 2,3 тис. грн. Така доплата збережеться тільки для тих пенсіонерів, які постійно проживали або працювали в зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Це означає, що доплату не отримають ті, хто покинув Чорнобильську зону або змінив місце проживання в зазначений період.

Очікується, що це дасть змогу заощадити до 15 млрд грн.

Наразі мінімальні пенсійні виплати для постраждалих становлять від 5 тис. до 8,18 тис. грн, а для ліквідаторів від 8 тис. до 13,37 тис. грн залежно від групи інвалідності такі:

для першої групи — 8,18 тис. грн;

для другої групи — 6,54 тис. грн;

для третьої групи — 5,04 тис. грн;

для дітей з інвалідністю — 5,04 тис. грн.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Раніше повідомлялося, що в лютому пенсійні виплати залишаться без індексації. Однак розмір виплат може збільшитися завдяки надбавкам і додатковим виплатам.