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Экономика

Украинцам урежут пенсии в 2025 году: в чем дело

пенсия
Фото: УНИАН | Украинцам урежут пенсии в 2025 году

Правительствоприняло постановление, предусматривающее введение коэффициентов к пенсиям, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

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В 2025 году изменения коснутся нескольких категорий граждан, которым будут уменьшены пенсионные выплаты. Это затронет людей с пенсиями от 100 тыс. грн и выше, а также определенную группу чернобыльцев. Об этом говорится в законе "О государственном бюджете на 2025 год".

В рамках выполнения требований закона "О госбюджете-2025" по более строгому контролю расходов на социальное обеспечение, правительство в начале года утвердило постановление, которое вводит коэффициенты для пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, изменения затронут пенсии, превышающие 23,61 тыс. грн, поскольку прожиточный минимум в этом году составляет 2,36 тыс. грн. Это требование коснется:

  • госслужащих;
  • прокуроров;
  • народных депутатов;
  • работников Нацбанка;
  • работников правительства;
  • дипломатов;
  • работников органов местного самоуправления;
  • ликвидаторов аварии на ЧАЭС;
  • ученых;
  • лиц, уволенных с военной службы.

Кроме того, в этом году часть пенсионеров, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, получат сокращение выплат на около 2,3 тыс. грн. Такая доплата сохранится только для тех пенсионеров, которые постоянно проживали или работали в зоне с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года. Это означает, что доплату не получат те, кто покинул Чернобыльскую зону или сменил место жительства в указанный период.

Ожидается, что это позволит сэкономить до 15 млрд грн.

Сейчас минимальные пенсионные выплаты для пострадавших составляют от 5 тыс. до 8,18 тыс. грн, а для ликвидаторов от 8 тыс. до 13,37 тыс. грн в зависимости от группы инвалидности следующие:

  • для первой группы — 8,18 тыс. грн;
  • для второй группы — 6,54 тыс. грн;
  • для третьей группы — 5,04 тыс. грн;
  • для детей с инвалидностью — 5,04 тыс. грн.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

Ранее сообщалось, что в феврале пенсионные выплаты останутся без индексации. Однако размер выплат может увеличиться благодаря надбавкам и дополнительным выплатам.