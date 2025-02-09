Родственники пенсионера могут получить его выплаты после смерти: в каком случае

Помощь на погребение пенсионера не выплачивается, если лицо хоронят за счет государства. В противном случае деньги можно получить в течение десяти рабочих дней.

Related video

После смерти пенсионера его родственники или близкие могут получить пособие на погребение, которое выплачивается в размере двухмесячной или трехмесячной пенсии умершего. Подробнее об этом рассказали в "Дії".

Помощь на погребение пенсионера: как получить

Помощь на погребение пенсионера выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего лица. Для ее получения нужно обратиться в орган Пенсионного фонда, где умерший человек состоял на учете. Зато подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя.

Важно

Какую пенсию получат украинцы с минимальной зарплатой: расчет эксперта

"В случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его погребение, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. В случае смерти пенсионера, который получал пенсию в соответствии с указанным Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" членам его семьи или лицу, осуществившему его погребение, выплачивается для этого помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц", — говорится в сообщении.

Однако помощь на погребение пенсионера не выплачивается, если его хоронят за счет государства.

Срок предоставления услуги составляет десять рабочих дней.

Помощь на погребение пенсионера не предоставляется в нескольких случаях. А именно может быть не подано всех необходимых документов или поданные документы не соответствуют требованиям украинского законодательства.

Напомним, украинцы могут повысить размер своей пенсии. Однако для этого нужно отказаться от нескольких лет заслуженного отдыха.

Ранее сообщалось, что в феврале пенсионные выплаты останутся без индексации. Однако размер выплат может увеличиться благодаря надбавкам и дополнительным выплатам.