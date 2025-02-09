Родичі пенсіонера можуть отримати його виплати після смерті: в якому випадку

Допомога на поховання пенсіонера не виплачується, якщо особу хоронять коштом держави. В іншому випадку гроші можна отримати протягом десяти робочих днів.

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Після смерті пенсіонера його родичі чи близькі можуть отримати допомогу на поховання, яка виплачується у розмірі двомісячної чи трьохмісячної пенсії померлого. Детальніше про це розповіли в "Дії".

Допомога на поховання пенсіонера: як отримати

Допомога на поховання пенсіонера виплачується в розмірі двомісячної пенсії померлої особи. Для її отримання потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду, де померла людина перебувала на обліку. Натомість подати заяву на отримання послуги можна особисто або через законного представника.

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"У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. В разі смерті пенсіонера, який одержував пенсію відповідно до зазначеного Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб", — йдеться у повідомленні.

Проте допомога на поховання пенсіонера не виплачується, якщо його хоронять коштом держави.

Строк надання послуги складає десять робочих днів.

Допомога на поховання пенсіонера не надається у декількох випадках. А саме може бути не подано всіх необхідних документів або подані документи не відповідають вимогам українського законодавства.

Нагадаємо, українці можуть підвищити розмір своєї пенсії. Проте для цього потрібно відмовитися від декількох років заслуженого відпочинку.

Раніше повідомлялося, що в лютому пенсійні виплати залишаться без індексації. Проте розмір виплат може збільшитися завдяки надбавкам та додатковим виплатам.