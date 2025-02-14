Чому не приходить 1000 від Зеленського: є головні причини

Якщо гроші не приходять на картку, то, найімовірніше, було допущено помилку під час оформлення виплати.

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З 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання державної фінансової допомоги в розмірі 1000 гривень. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

Заявки обробляються протягом 10 днів. Якщо термін минув, а кошти не надійшли, рекомендуємо перевірити введені дані — можливо, під час заповнення форми було допущено помилку. Якщо помилок не виявлено, зверніться до технічної підтримки "Дії". Фахівці допоможуть розібратися в причинах затримки та підкажуть можливі рішення.

Якщо ви оформляли заявку на отримання 1000 гривень через застосунок "Дія", але гроші ще не надійшли на вашу картку, переконайтеся в такому:

насамперед переконайтеся, що у вас встановлено останню версію програми. Застаріла версія може спричинити збої в обробці вашої заявки;

після оновлення застосунку знайдіть послугу подання заявки та повторно подайте її. Уважно перевірте, чи всі дані заповнені правильно;

також важливо переконатися, що картка Національний кешбек правильно прив'язана до застосунку. Це дасть змогу автоматично перерахувати кошти на рахунок.

Українські громадяни, які не мають ідентифікаційного коду (РНОКПП) через релігійні переконання, а також особи, які старші за 65 років, та опікуни або законні представники неповнолітніх дітей також можуть отримати державну виплату в розмірі 1000 гривень. Для цього необхідно звернутися до відділення одного з банків-партнерів програми.

Для подання заявки необхідно пред'явити паспорт громадянина України. Якщо у вас відсутній ідентифікаційний код, у паспорті має бути відповідна відмітка. У разі оформлення допомоги на дитину додатково знадобиться свідоцтво про її народження. Опікуни та законні представники мають підтвердити свій статус відповідними документами.

Після подання заявки банк перевірить вашу інформацію в системі "Дія". У разі наявності вже поданої заявки або виявлення невідповідностей вам можуть відмовити у виплаті, а причину відмови повідомлять відразу у відділенні. Якщо ж заявку буде схвалено, банк відкриє для вас спеціальний рахунок і випустить картку "Національний кешбек", на яку буде перераховано виплату в розмірі 1000 гривень. Про зарахування коштів ви отримаєте повідомлення через SMS або мобільний додаток банку. Як правило, гроші надходять протягом 10 днів з моменту подачі заявки.

Якщо гроші не надійшли, зверніться до служби обслуговування клієнтів вашого банку. Якщо у людини є борги за комунальні послуги або несплату аліментів, то правоохоронні органи можуть накладати арешт на рахунок за наявності відповідного рішення суду або іншої повноважної інстанції. Тобто за наявності рішення суду та арештів рахунків можуть стягнути кошти з цієї 1000 грн.

Ця програма передбачає виплати не тільки на самих заявників, а й на їхніх дітей. Однак, як показала практика, під час оформлення допомоги на дитину через Дію можуть виникати труднощі, особливо у випадках, коли батьки дитини мають різні прізвища.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.