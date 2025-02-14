Почему не приходит 1000 от Зеленского: есть главные причины

Если деньги не приходят на карточку, то скорее всего была допущена ошибка при оформлении выплаты.

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С 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение государственной финансовой помощи в размере 1000 гривен. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

Заявки обрабатываются в течение 10 дней. Если срок прошел, а средства не поступили, рекомендуем проверить введенные данные — возможно, при заполнении формы была допущена ошибка. Если ошибок не обнаружено, обратитесь в техническую поддержку "Дії". Специалисты помогут разобраться в причинах задержки и подскажут возможные решения.

Если вы оформляли заявку на получение 1000 гривен через приложение "Дія", но деньги еще не поступили на вашу карту, убедитесь в следующем:

прежде всего убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения. Устаревшая версия может вызвать сбои в обработке вашей заявки;

после обновления приложения найдите услугу подачи заявки и повторно подайте ее. Внимательно проверьте, все ли данные заполнены правильно;

также важно убедиться, что карта Национальный кэшбек правильно привязана к приложению. Это позволит автоматически перечислить средства на счет.

Украинские граждане, не имеющие идентификационного кода (РНОКПП) по религиозным убеждениям, а также лица старше 65 лет и опекуны либо законные представители несовершеннолетних детей также могут получить государственную выплату в размере 1000 гривен. Для этого необходимо обратиться в отделение одного из банков-партнеров программы.

Для подачи заявки необходимо предъявить паспорт гражданина Украины. Если у вас отсутствует идентификационный код, в паспорте должна быть соответствующая отметка. В случае оформления помощи на ребенка дополнительно потребуется свидетельство о его рождении. Опекуны и законные представители должны подтвердить свой статус соответствующими документами.

После подачи заявки банк проверит вашу информацию в системе "Дія". В случае наличия уже поданной заявки или выявления несоответствий вам могут отказать в выплате, а причину отказа сообщат сразу в отделении. Если же заявка будет одобрена, банк откроет для вас специальный счет и выпустит карту "Национальный кэшбэк", на которую будет перечислена выплата в размере 1000 гривен. О зачислении средств вы получите уведомление через SMS или мобильное приложение банка. Как правило, деньги поступают в течение 10 дней с момента подачи заявки.

Если деньги не пришли, обратитесь в службу обслуживания клиентов вашего банка. Если у человека есть долги за коммунальные услуги или неуплату алиментов, то правоохранительные органы могут накладывать арест на счет при наличии соответствующего решения суда или другой полномочной инстанции. То есть при наличии решения суда и арестов счетов могут взыскать средства с этой 1000 грн.

Эта программа предусматривает выплаты не только на самих заявителей, но и на их детей. Однако, как показала практика, при оформлении помощи на ребенка через Дію могут возникать трудности, особенно в случаях, когда родители ребенка имеют разные фамилии.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.