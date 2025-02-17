Як самостійно порахувати пенсію за віком у 2025 році: простий алгоритм

Пенсію розраховуватимуть на основі цих двох чинників: вашого доходу, з якого сплачували внески, і загального страхового стажу.

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Розмір пенсії за віком для кожної людини визначається індивідуально і залежить від кількох важливих чинників. Основними з них є страховий стаж особи. Крім страхового стажу, має значення рівень заробітної плати, з якої страхові внески були сплачені. Чим вищий стаж і заробіток, тим більшу пенсію можна отримати. Про це повідомляє ПФУ.

Згідно з українським законодавством, зокрема статтею 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для розрахунку пенсії застосовується така формула:

П = Зп х Кс

У цій формулі:

П — це фактичний розмір пенсії, яку людина отримає щомісяця в гривнях;

— це фактичний розмір пенсії, яку людина отримає щомісяця в гривнях; Зп — заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески протягом трудової діяльності, а точніше — середній дохід, з якого проводилися відрахування для пенсії;

— заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески протягом трудової діяльності, а точніше — середній дохід, з якого проводилися відрахування для пенсії; Кс — коефіцієнт страхового стажу, який визначається на основі тривалості страхового стажу людини. Що більше років людина працювала і сплачувала внески, то вищий цей коефіцієнт.

Загалом, пенсію розраховуватимуть на основі цих двох чинників: вашого доходу, з якого сплачували внески, і загального страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс), який застосовують для обчислення розміру пенсії, визначають за допомогою спеціальної формули, що базується на кількості місяців стажу та величині оцінки одного року страхового стажу.

Формула для розрахунку має такий вигляд:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

У цій формулі:

Кс — коефіцієнт страхового стажу;

— коефіцієнт страхового стажу; См — сума місяців страхового стажу;

— сума місяців страхового стажу; Вс — величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), яка для періоду участі в солідарній пенсійній системі становить 1%.

Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75. Однак для осіб, які мають підземний стаж або працюють за Списком № 1 (особливо важкі умови праці), цей коефіцієнт може сягати 0,85.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак водночас потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.