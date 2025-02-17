Как самостоятельно посчитать пенсию по возрасту в 2025 году: простой алгоритм

Пенсия будет рассчитываться на основе этих двух факторов: вашего дохода, с которого уплачивались взносы, и общего страхового стажа.

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Размер пенсии по возрасту для каждого человека определяется индивидуально и зависит от нескольких важных факторов. Основными из них являются страховой стаж лица. Кроме страхового стажа имеет значение уровень заработной платы, с которой страховые взносы были уплачены. Чем выше стаж и заработок, тем большую пенсию можно получить. Об этом сообщает ПФУ.

Согласно украинскому законодательству, в частности статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для расчета пенсии применяется такая формула:

П = Зп х Кс

В этой формуле:

П – это фактический размер пенсии, которую человек получит ежемесячно в гривнах;

– это фактический размер пенсии, которую человек получит ежемесячно в гривнах; Зп – заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы в течение трудовой деятельности, а точнее — средний доход, с которого проводились отчисления для пенсии;

– заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы в течение трудовой деятельности, а точнее — средний доход, с которого проводились отчисления для пенсии; Кс – коэффициент страхового стажа, который определяется на основе продолжительности страхового стажа человека. Чем больше лет человек работал и платил взносы, тем выше этот коэффициент.

В общем, пенсия будет рассчитываться на основе этих двух факторов: вашего дохода, с которого уплачивались взносы, и общего страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа (Кс), который применяется для исчисления размера пенсии, определяется с помощью специальной формулы, базирующейся на количестве месяцев стажа и величине оценки одного года страхового стажа.

Формула для расчета выглядит так:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

В этой формуле:

Кс – коэффициент страхового стажа;

– коэффициент страхового стажа; См – сумма месяцев страхового стажа;

– сумма месяцев страхового стажа; Вс – величина оценки одного года страхового стажа (в процентах), которая для периода участия в солидарной пенсионной системе составляет 1%.

Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75. Однако для лиц, которые имеют подземный стаж или работают по Списку № 1 (особо тяжелые условия труда), этот коэффициент может достигать 0,85.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.