Пенсія в 50 років: кому з українців доступні пільгові умови

Для того, щоб мати можливість вийти на пенсію раніше, жінці або чоловікові необхідно виховати понад 5 дітей.

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Пенсійне забезпечення в Україні залишається важливою темою, оскільки виплати часто невеликі, а вимоги до трудового стажу щорічно посилюються. Однак для деяких категорій громадян передбачено можливість дострокового виходу на пенсію. Про це йдеться в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Сім'я вважається багатодітною, якщо в ній виховується троє і більше дітей. Однак матері трьох дітей не мають права на дострокову пенсію. Водночас жінки, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю або тяжкохворих, можуть вийти на пенсію в 50 років, за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Нині мінімальна пенсія для багатодітної матері становить 2 361 гривню, виходячи з чинного прожиткового мінімуму. Якщо у жінки недостатньо трудового стажу, але вона відповідає вимогам за кількістю дітей, їй автоматично зараховують 15 років стажу, навіть без офіційного працевлаштування. Батько, який виховував дітей, також має право на достроковий вихід на пенсію — у 55 років, за умови наявності не менше 20 років страхового стажу.

Жінки, які виховали п'ятьох і більше дітей, можуть отримувати доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою. Розмір такої надбавки становить від 35% до 40% від прожиткового мінімуму і залежить від кількості дітей у сім'ї.

Таким чином, для багатодітних батьків передбачено певні пільги щодо пенсійного забезпечення, однак право на дострокову пенсію мають лише ті, хто виховав п'ятьох і більше дітей або доглядав за дітьми з інвалідністю.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.